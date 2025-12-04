У цей день наші предки проводили багато часу вдома за приготуваннями до різдвяних свят. Про заборони й інші свята 4 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд Блаженнішого митрополита Мефодія.
День пам'яті святої великомучениці Варвари
Вона народилася в Іліополі в родині багатого язичника Діоскора. Дівчина була надзвичайно гарною, тому батько вирішив тримати її у вежі. Саме там, проводячи час у роздумах, Варвара почала вірити в Бога. Отримавши свободу, дівчина таємно охрестилася і на знак шани до Святої Трійці наказала зробити третє вікно у своєму палаці. Дізнавшись про це, Діоскор у гніві віддав доньку на жорстокі тортури. Одного дня у в'язниці їй з'явився Ісус Христос і зцілив її рани. Втім, через деякий час дівчину все ж стратили. В останній молитві вона випросила у Бога дар порятунку людей від раптової смерті без покаяння. З 1108 року мощі святої Варвари зберігаються в Києві. Після зруйнування Михайлівського Золотоверхого монастиря їх врятували віряни. І нині мощі святої спочивають у Володимирському соборі в Києві.
Що не можна робити?
- Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, вишивати й в'язати.
- Не слід пліткувати, заздрити й лихословити.
- Не варто позичати або брати будь-які речі в борг.
- Не рекомендується виходити з дому після заходу сонця.
Що ще відзначають?
- 4 грудня в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії. Його встановили Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми у 1997 році. Протягом тривалого часу це свято відзначали 3 листопада. Однак у 2024 році очільник країни Володимир Зеленський підписав новий Указ "Про День ракетних військ і артилерії", яким змінив дату свята на 4 грудня, зазначає Офіційний портал Верховної Ради.
- Також сьогодні святкують Всесвітній день охорони дикої природи. Його заснувала американська політична діячка Гілларі Клінтон у 2012 році. Головна мета свята – нагадати про відповідальність людства перед природою.
- Крім того, 4 грудня відзначають Міжнародний день гепарда та День коричневого взуття.