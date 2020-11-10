В Голливуде оплакивают еще одну потерю: умер 82-летний сценарист Кен Спирс. Мужчина хорошо известен благодаря культовому персонажу Скуби-Ду, которого он создал в тандеме с мультипликатором Джозефом Руби.

Информацию о смерти Кена Спирса подтвердил его сын Кевин, говорится в материале Variety. Причиной стала деменция с тельцами Леви, которую ранее диагностировали у голливудского сценариста.

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Деменция с тельцами Леви – это синдром, который наблюдается у пожилых людей. Причины болезни ученые не могут выяснить, а лечение в мире еще не изобрели. Среди главных симптомов деменции – нарушение внимания, потеря памяти, тремор, расстройства поведения.

Кевин Спирс отметил, что работа его отца – неоценима, ведь именно он создал культового персонажа Скуби-Ду, который стал любимым героем для миллионов людей. Поэтому сценарист навсегда вошел в историю кинематографа, чем гордится вся семья Кена Спирса.

"Кена всегда будут помнить за его остроумие, дар рассказчика, его преданность семье и сильную рабочую этику. Кен не только произвел неизгладимое впечатление на свою семью, но и растрогал жизнь многих как один из создателей "Скуби-Ду". Кен для нас был образцом для подражания на протяжении всей своей жизни, и он будет жить в наших сердцах", – заявил он.

Биография Кена Спирса: кратко