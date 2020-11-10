Умер сценарист Кен Спирс, создавший культового персонажа Скуби-Ду
В Голливуде оплакивают еще одну потерю: умер 82-летний сценарист Кен Спирс. Мужчина хорошо известен благодаря культовому персонажу Скуби-Ду, которого он создал в тандеме с мультипликатором Джозефом Руби.
Информацию о смерти Кена Спирса подтвердил его сын Кевин, говорится в материале Variety. Причиной стала деменция с тельцами Леви, которую ранее диагностировали у голливудского сценариста.
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Кевин Спирс отметил, что работа его отца – неоценима, ведь именно он создал культового персонажа Скуби-Ду, который стал любимым героем для миллионов людей. Поэтому сценарист навсегда вошел в историю кинематографа, чем гордится вся семья Кена Спирса.
"Кена всегда будут помнить за его остроумие, дар рассказчика, его преданность семье и сильную рабочую этику. Кен не только произвел неизгладимое впечатление на свою семью, но и растрогал жизнь многих как один из создателей "Скуби-Ду". Кен для нас был образцом для подражания на протяжении всей своей жизни, и он будет жить в наших сердцах", – заявил он.
Биография Кена Спирса: кратко
- Кен Спирс родился в Лос-Анджелесе в 1938 году, поэтому стремление работать в Голливуде у него зародилось после просмотра первых лент.
- Свою карьеру известный сценарист начинал с должности звукового редактора в компании Hanna-Barbera Productions. Именно там он познакомился с мультипликатором Джозефом Руби.
- Самой гениальной работой Кена Спирса был образ Скуби-Ду и его друзей. Мультфильм стал культовым и имел десятки частей.
- В августе 2020 года умер Джозеф Руби. Кен Спирс пережил своего коллегу всего на 2 месяца.
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