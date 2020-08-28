В США скончался знаменитый аниматор и продюсер Джозеф Руби. На время смерти ему было 88 лет. В официальном заявлении объявили причину смерти.

Как сообщает Variety, Джозеф Руби умер в среду, 26 августа. Смерть наступила в его поместье в Калифорнии. По словам родственников, голливудский аниматор умер не от коронавируса, а по естественным причинам. До последних дней жизни Джозеф Руби не прекращал творить и помогал авторам новых анимаций.

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"Он никогда не прекращал писать и творить, даже в возрасте", – отметил внук Джозефа Руби Бенджамин.

На новость о смерти уже отреагировали представители кинокомпании Warner Bros. Самым успешным сотрудничеством фирмы с Джозефом Руби был культовый мультфильм "Скуби-Ду". Поэтому представители компании не сдерживали своей грусти и выразили слова соболезнования его родным.

"Джо Руби сделал каждое субботнее утро особенным для многих детей, включая меня. Он был одним из самых талантливых создателей мультфильмов в нашей индустрии, который оставил нам культовых персонажей. "Скуби-Ду" выходит на экранах более 50 лет, вдохновляя и развлекая целые поколения. Warner Bros. имела большую честь работать с ним и продолжать его наследие. Наши соболезнования близким Джо Руби", – отметил представитель Warner Bros.

Что известно о Джозефе Руби

Свою карьеру талантливый аниматор Джозеф Руби начинал с Walt Disney Productions. Кроме этого, представитель Голливуда монтировал сюжеты для американских телеканалов, поэтому прекрасно знал специфику создания роликов. Однако наибольшую славу ему принесла работа на Warner Bros. Здесь в тандеме с писателем Кеном Спирсом он создал культовый мультфильм "Скуби-Ду". Каждую субботу миллионы детей ожидали новые приключения персонажей, не зная, что авторы разрабатывали десятки версий, как будут выглядеть любимые герои.

Кадр из мультфильма "Скуби-Ду" / Фото The Irish Times

В 1977 году Джозеф Руби и Кен Спирс основали собственную анимационную студию. Среди мультфильмов, которые создали Ruby-Spears Productions, были "Элвин и бурундуки" и "Тандар-варвар".