У США помер знаменитий аніматор і продюсер Джозеф Рубі. На час смерті йому було 88 років. В офіційній заяві оголосили причину смерті.

Як повідомляє Variety, Джозеф Рубі помер у середу, 26 серпня. Смерть наступила у його маєтку в Каліфорнії. За словами родичів, голлівудський аніматор помер не від коронавірусу, а з природних причин. До останніх днів життя Джозеф Рубі не припиняв творити та допомагав авторам нових анімацій.

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"Він ніколи не припиняв писати і творити, навіть у віці", – зазначив онук Джозефа Рубі Бенджамін.



На новину про смерть вже відреагували представники кінокомпанії Warner Bros. Найуспішнішою співпрацею фірми з Джозефом Рубі був культовий мультфільм "Скубі-Ду". Тому представники компанії не стримували свого смутку та висловили слова співчуття його рідним.

"Джо Рубі зробив кожен суботній ранок особливим для багатьох дітей, включаючи мене. Він був одним з найталановитіших творців мультфільмів у нашій індустрії, який залишив нам культових персонажів. "Скубі-Ду" виходить на екранах більше 50 років, надихаючи і розважаючи цілі покоління. Warner Bros. мала велику честь працювати з ним і продовжувати його спадщину. Наші співчуття близьким Джо Рубі", – зазначив представник Warner Bros.

Що відомо про Джозефа Рубі

Свою кар'єру талановитий аніматор Джозеф Рубі починав із Walt Disney Productions. Окрім цього, представник Голлівуду монтував сюжети для американських телеканалів, тому чудово знав специфіку створення роликів. Однак найбільшу славу йому принесла робота на Warner Bros. Тут у тандемі з письменником Кеном Спірсом він створив культовий мультфільм "Скубі-Ду". Щосуботи мільйони дітей очікували на нові пригоди персонажів, не знаючи, що автори розробляли десятки версій, як будуть виглядати улюблені герої.



Кадр з мультфільму "Скубі-Ду" / Фото The Irish Times

У 1977 році Джозеф Рубі та Кен Спірс заснували власну анімаційну студію. Серед мультфільмів, які створили Ruby-Spears Productions, були "Елвін та бурундуки" і "Тандарр-варвар".