У вівторок, 25 серпня, помер батько Стівена Спілберга Арнольд. Йому виповнилось 103 роки. У ніч втрати режисер був поряд з ним.

Сумну звістку про повідомляє видання Variety і також зазначає, що Арнольд помер природньою смертю. У ніч смерті Стівен був поряд з батьком і говорив йому: "Ти наше серце. Ти наш дім".

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Арнольд Спілберг працював інженером в General Electric.

Коли я бачу PlayStation, коли дивлюсь на мобільний телефон – від найменшого калькулятора до iPad – я озираюсь на мого тата і кажу: "Мій батько і команда геніїв започаткували це",

– розповідає Стівен Спілберг.

Окрім Стівена, в Арнольда було три доньки: Енн, Ненсі та Сью. В спільній заяві діти зізнались, що батько навчив їх любові до пізнавання світу, розширювати кругозір, стояти на ногах, але водночас дивитись на небо і тягнутись до зірок.