86-річний американський журналіст та ведучий Ларрі Кінг оголосив про смерть двох дітей. Його син Енді Кінг помер від серцевого нападу, а донька Чая пішла з життя через рак легень. Втрати нащадків стались всього за місяць.

Знаменитий інтерв'юер, ведучий та автор книг Ларрі Кінг зробив приголомшливе зізнання на особистій сторінці в інстаграмі. Він оголосив про смерть двох своїх дітей, які пішли з життя з різницею в лічені тижні.

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86-річний багатодітний батько втратив спочатку сина 65-річного Енді, якого всиновив у шлюбі з моделлю Playboy Алін Ейкінс. Це син третьої дружини від попередніх стосунків. Чоловік помер від серцевого нападу 28 липня. Через місяць після трагедії з життя пішла 52-річна Чая Кінг, яку від журналіста народила Алін Ейкінс. Жінки не стало через рак легенів 20 серпня. Діагноз їй поставили незадовго до смерті.

Втративши їх, почуваюсь не в порядку. Жоден батько не повинен ховати дітей. Обоє вони були хорошими і з добрими душами, і їх буде дуже не вистачати. Моя сім'я і я дякуємо вам за співчуття і побажання,

– щемливо написав Ларрі Кінг.

Ведучий зізнався, що зараз їхня родина потребує усамітнення, тому подякував за повагу, натякнувши, що жодних інших деталей розголошувати в пресі чи публічно не планує. Допис він доповнив фото з сімейного альбому, на якому постав з покійними дітьми в студії.

Співчуття Ларрі Кінгу висловлювали як знамениті колеги, так і віддані шанувальники в кількох сотнях коментарів. Зазначимо, що в популярного інтерв'юера залишилось троє дітей – сини Кеннон, Ларрі та Ченс.

Нагадаємо, що в квітні 2019 року Ларрі Кінг переніс інфаркт після тривалої коми. Вже в травні у нього стався інсульт, який ледь не завершився трагічно. До того він пережив рак легень і серцевий напад. Попри численні хвороби ведучий продовжує вести телепрограму "Ларрі Кінг наживо", яку вважають однією з найбільш популярних та довготривалих програм у мережі CNN.