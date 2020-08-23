86-летний американский журналист и ведущий Ларри Кинг объявил о смерти двух детей. Его сын Энди Кинг умер от сердечного приступа, а дочь Чая ушла из жизни из-за рака легких. Потери наследников произошли всего за месяц.

Знаменитый интервьюер, ведущий и автор книг Ларри Кинг сделал ошеломляющее признание на личной странице в инстаграме. Он объявил о смерти двух своих детей, ушедших из жизни с разницей в считанные недели.

Читайте также Джон Траволта опубликовал первое сообщение после смерти жены: трогательное видео с дочкой

86-летний многодетный отец потерял сначала сына 65-летнего Энди, которого усыновил в браке с моделью Playboy Алин Эйкинс. Это сын третьей жены от предыдущих отношений. Мужчина скончался от сердечного приступа 28 июля. Через месяц после трагедии из жизни ушла 52-летняя Чая Кинг, которую от журналиста родила Алин Эйкинс. Женщины не стало из-за рака легких 20 августа. Диагноз ей поставили незадолго до смерти.

Потеряв их, чувствую себя не в порядке. Ни один родитель не должен хоронить детей. Оба они были хорошими и с добрыми душами, и их будет очень не хватать. Моя семья и я благодарим Вас за сочувствие и пожелания,

– скорбя написал Ларри Кинг.

Ведущий признался, что сейчас их семья нуждается в уединении, поэтому поблагодарил за уважение, намекнув, что никаких других деталей разглашать в прессе или публично не планирует. Сообщение он дополнил фото из семейного альбома, на котором предстал с покойными детьми в студии.

Соболезнования Ларри Кингу выражали как знаменитые коллеги, так и преданные поклонники в нескольких сотнях комментариев. Отметим, что у популярного интервьюера осталось трое детей – сыновья Кэннон, Ларри и Ченс.

Напомним, что в апреле 2019 года Ларри Кинг перенес инфаркт после длительной комы. Уже в мае у него случился инсульт, который едва не завершился трагически. До того он пережил рак легких и сердечный приступ. Несмотря на многочисленные болезни ведущий продолжает вести телепрограмму "Ларри Кинг вживую", которую считают одной из самых популярных и длительных программ в сети CNN.