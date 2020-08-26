Во вторник, 25 августа, умер отец Стивена Спилберга Арнольд. Ему исполнилось 103 года. В ночь потери режиссер был рядом с ним.

Печальную весть сообщает издание Variety и также отмечает, что Арнольд умер естественной смертью. В ночь смерти Стивен был рядом с отцом и говорил ему: "Ты наше сердце. Ты наш дом".

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Арнольд Спилберг работал инженером в General Electric.

Когда я вижу PlayStation, когда смотрю на мобильный телефон – от наименьшего калькулятора до iPad – я оглядываюсь на моего папу и говорю: "Мой отец и команда гениев начали это",

– рассказывает Стивен Спилберг.

Кроме Стивена, у Арнольда было три дочери: Энн, Нэнси и Сью. В совместном заявлении дети признались, что отец научил их любви к узнаванию мира, расширению кругозора, стоять на ногах, но в то же время смотреть на небо и тянуться к звездам.