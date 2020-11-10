Актер Берт Беласко умер в 38 лет: вероятная причина
Голливудский актер Берт Беласко скончался в гостиничном номере. Сейчас правоохранители выясняют все детали смерти 38-летнего американца. В то же время отец Берта Беласко назвал вероятную причину смерти актера.
Умер Берт Беласко
Правоохранители подтвердили Variety, что в штате Вирджиния умер актер Берт Беласко. Мужчина находился на карантине перед очередными съемками и самоизолировался в гостиничном номере. После того, как Беласко перестал выходить на связь с родными, правоохранители наведались в гостиницу и нашли его тело. Произошло это в понедельник, 9 ноября.
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Сейчас причин смерти 38-летнего американца не называют. В то же время отец актера рассказал таблоиду TMZ, что полиция не нашла следов насилия и ждет результатов вскрытия. Родственники Берта Беласко подозревают, что мужчина умер от аневризмы.
Биография и фильмография Берта Беласко
Берт Беласко с детства хотел стать актером, поэтому после окончания школы получил дипломм университета в Иллинойсе. Талантливый актер долго не сидел без работы: театральная студия в Чикаго сразу пригласила его к сотрудничеству. Берт Беласко прославился, сыграв в знаменитых театральных постановках и начал покорять Голливуд.
Дебютировал актер на экранах в 2007 году. Тогда Берт Беласко сыграл эпизодическую роль в сериале "Доктор Хаус". После этого харизматичного актера пригласили еще в несколько проектов.
В целом фильмография Берта Беласко насчитывает более 20 лент, среди которых:
- "Морская полиция: Новый Орлеан"
- "Правосудие"
- "Останемся вместе"
- The Soul Man
- "Супермаркет"
- "Ки и пил"
- "Смола"
Берт Беласко в ленте "Останемся вместе" / Фото Twitter / @JackeeHarry
Пока неизвестно, в каком фильме Берт Беласко планировал сниматься перед смертью. Правоохранители и родственники не рассекречивают этой информации.
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