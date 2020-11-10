Голливудский актер Берт Беласко скончался в гостиничном номере. Сейчас правоохранители выясняют все детали смерти 38-летнего американца. В то же время отец Берта Беласко назвал вероятную причину смерти актера.

Умер Берт Беласко

Правоохранители подтвердили Variety, что в штате Вирджиния умер актер Берт Беласко. Мужчина находился на карантине перед очередными съемками и самоизолировался в гостиничном номере. После того, как Беласко перестал выходить на связь с родными, правоохранители наведались в гостиницу и нашли его тело. Произошло это в понедельник, 9 ноября.

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Сейчас причин смерти 38-летнего американца не называют. В то же время отец актера рассказал таблоиду TMZ, что полиция не нашла следов насилия и ждет результатов вскрытия. Родственники Берта Беласко подозревают, что мужчина умер от аневризмы.

Биография и фильмография Берта Беласко

Берт Беласко с детства хотел стать актером, поэтому после окончания школы получил дипломм университета в Иллинойсе. Талантливый актер долго не сидел без работы: театральная студия в Чикаго сразу пригласила его к сотрудничеству. Берт Беласко прославился, сыграв в знаменитых театральных постановках и начал покорять Голливуд.

Дебютировал актер на экранах в 2007 году. Тогда Берт Беласко сыграл эпизодическую роль в сериале "Доктор Хаус". После этого харизматичного актера пригласили еще в несколько проектов.

В целом фильмография Берта Беласко насчитывает более 20 лент, среди которых:

"Морская полиция: Новый Орлеан"

"Правосудие"

"Останемся вместе"

The Soul Man

"Супермаркет"

"Ки и пил"

"Смола"

Берт Беласко в ленте "Останемся вместе" / Фото Twitter / @JackeeHarry

Пока неизвестно, в каком фильме Берт Беласко планировал сниматься перед смертью. Правоохранители и родственники не рассекречивают этой информации.