Помер сценарист Кен Спірс, який створив культового персонажа Скубі-Ду
У Голлівуді оплакують ще одну втрату: помер 82-річний сценарист Кен Спірс. Чоловік добре відомий завдяки культовому персонажу Скубі-Ду, якого він створив у тандемі з мультиплікатором Джозефом Рубі.
Інформацію про смерть Кена Спірса підтвердив його син Кевін, йдеться у матеріалі Variety. Причиною стала деменція з тільцями Леві, яку раніше діагностували у голлівудського сценариста.
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Кевін Спірс зазначив, що робота його батька – неоціненна, адже саме він створив культового персонажа Скубі-Ду, який став улюбленим героєм для мільйонів людей. Тому сценарист назавжди увійшов в історію кінематографу, чим пишається вся родина Кена Спірса.
"Кена завжди пам'ятатимуть за його дотепність, дар оповідача, його відданість родині та сильну робочу етику. Кен не тільки справив незабутнє враження на свою сім'ю, але і зворушив життя багатьох як один з творців "Скубі-Ду". Кен для нас був зразком для наслідування упродовж усього свого життя, і він буде жити в наших серцях", – заявив він.
Біографія Кена Спірса: коротко
- Кен Спірс народився у Лос-Анджелесі в 1938 році, відтак прагнення працювати в Голлівуді у нього зародилось після перегляду перших стрічок.
- Свою кар'єру відомий сценарист починав з посади звукового редактора в компанії Hanna-Barbera Productions. Саме там він познайомився з мультиплікатором Джозефом Рубі.
- Найгеніальнішою роботою Кена Спірса був образ Скубі-Ду та його друзів. Мультфільм став культовим та мав десятки частин.
- У серпні 2020 року помер Джозеф Рубі. Кен Спірс пережив свого колегу всього на 2 місяці.
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