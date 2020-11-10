У Голлівуді оплакують ще одну втрату: помер 82-річний сценарист Кен Спірс. Чоловік добре відомий завдяки культовому персонажу Скубі-Ду, якого він створив у тандемі з мультиплікатором Джозефом Рубі.

Інформацію про смерть Кена Спірса підтвердив його син Кевін, йдеться у матеріалі Variety. Причиною стала деменція з тільцями Леві, яку раніше діагностували у голлівудського сценариста.

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Деменція з тільцями Леві – це синдром, який спостерігається у людей похилого віку. Причини недуги вчені не можуть з'ясувати, а лікування у світі ще не винайшли. Серед головних симптомів деменції – порушення уваги, втрата пам'яті, тремор, розлади поведінки.

Кевін Спірс зазначив, що робота його батька – неоціненна, адже саме він створив культового персонажа Скубі-Ду, який став улюбленим героєм для мільйонів людей. Тому сценарист назавжди увійшов в історію кінематографу, чим пишається вся родина Кена Спірса.

"Кена завжди пам'ятатимуть за його дотепність, дар оповідача, його відданість родині та сильну робочу етику. Кен не тільки справив незабутнє враження на свою сім'ю, але і зворушив життя багатьох як один з творців "Скубі-Ду". Кен для нас був зразком для наслідування упродовж усього свого життя, і він буде жити в наших серцях", – заявив він.

Біографія Кена Спірса: коротко