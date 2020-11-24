Популярная украинская певица Тина Кароль для полуфинала "Танцев со звездами" выбрала соблазнительное платье. Теперь знаменитость поделилась фотографиями, где изображена в этом платье.

Эффектные кадры звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Она позировала в стильной фотосессии, где предстала перед камерой в платье, в которой позже вышла на паркет "Танцев со звездами".

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Соблазнительный look Тины Кароль

Звезда надела черное платье от бренда Monot в пол, которое имело пикантные вырезы и хорошо подчеркнуло фигуру Кароль. Наряд обнажил спину исполнительницы, что придало особого шарма. Завязывалось платье на шее, что также привлекает внимание. Отметим, что в подобных платьях от этого бренда часто можно увидеть Дженнифер Лопес.

Такой look Тина дополнила красивыми аксессуарами. Она надела длинные кожаные перчатки, которые полностью закрыли руки. Волосы артистка собрала в прическу сзади и дополнила длинным украшением с камешками. И здесь также Кароль использовала элемент образа Джей Ло. Именно с таким украшением любимица миллионов позировала в одном из эпизодов двухсерийного клипа на песню с музыкантом Maluma.

На лице Тина сделала красивый макияж в коричневых оттенках. Фотографии также поражают соблазнительными и страстными позами Кароль.

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