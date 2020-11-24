С украшением, как у Дженнифер Лопес: эффектный образ Тины Кароль – фото
Популярная украинская певица Тина Кароль для полуфинала "Танцев со звездами" выбрала соблазнительное платье. Теперь знаменитость поделилась фотографиями, где изображена в этом платье.
Эффектные кадры звезда опубликовала на личной странице в инстаграме. Она позировала в стильной фотосессии, где предстала перед камерой в платье, в которой позже вышла на паркет "Танцев со звездами".
Смотрите также В обольстительных платьях: Кароль и Санина поразили образами на "Танцах со звездами" – фото
Соблазнительный look Тины Кароль
Звезда надела черное платье от бренда Monot в пол, которое имело пикантные вырезы и хорошо подчеркнуло фигуру Кароль. Наряд обнажил спину исполнительницы, что придало особого шарма. Завязывалось платье на шее, что также привлекает внимание. Отметим, что в подобных платьях от этого бренда часто можно увидеть Дженнифер Лопес.
Такой look Тина дополнила красивыми аксессуарами. Она надела длинные кожаные перчатки, которые полностью закрыли руки. Волосы артистка собрала в прическу сзади и дополнила длинным украшением с камешками. И здесь также Кароль использовала элемент образа Джей Ло. Именно с таким украшением любимица миллионов позировала в одном из эпизодов двухсерийного клипа на песню с музыкантом Maluma.
На лице Тина сделала красивый макияж в коричневых оттенках. Фотографии также поражают соблазнительными и страстными позами Кароль.
Для просмотра фото листайте вправо
Поделиться новостью