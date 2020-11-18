Голливудская звезда Дженнифер Лопес поразила новой фотосессией. Она стала лицом роскошного журнала WSJ. и позировала в откровенных нарядах, обворожив безупречной фигурой.

51-летняя Дженнифер Лопес не теряет возможности напомнить о себе публике во время карантина, появляясь то на светских мероприятиях, то на обложках престижных изданий. В инстаграм-профиле звезда показала результат съемки для ноябрьского выпуска глянца WSJ.

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Фото Дженнифер Лопес для обложки глянца

Певица позировала перед объективом юного фотографа Грей Сорренти, отец которой Марио Сорренти известен на весь мир и сотрудничает с изданиями Vogue и Harper's Bazaar. Для съемки знаменитость выбрала очень облегающее платье от знаменитого бренда Mônot.

Обтягивающее платье с обнаженной спиной и дерзкими вырезами на талии фантастически подчеркнуло роскошное тело звезды. Под него Дженнифер Лопес не стала надевать бюстгальтер, показав женственные изгибы тела. Несмотря на закрытое декольте она все же засветила грудь и выглядела чрезвычайно изысканно, собрав волосы в сдержанную прическу и довершив естественную красоту нежным макияжем с акцентом на глаза.



Дженнифер Лопес для глянца WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag



Дженнифер Лопес для глянца WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag



Дженнифер Лопес для глянца WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag Дженнифер Лопес для глянца WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag Для другого фото звезда примерила строгий костюм от премиального бренда The Row. На ней классические брюки, темная рубашка и пиджак. В этом образе Дженнифер Лопес позировала сидя на стуле и устремив взгляд в камеру. Черно-белое фото получилось брутальным. С такой же прической и макияжем артистка предстала в белой майке от бренда The Society Archive, под которую также не стала надевать бюстгальтер. Все кадры получились лаконичными и очень стильными.

Дженнифер Лопес для глянца WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag