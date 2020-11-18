Голлівудська зірка Дженніфер Лопес вразила новою фотосесією. Вона стала обличчям розкішного журналу WSJ. та позувала у відвертих вбраннях, захопивши бездоганною фігурою.

51-річна Дженніфер Лопес не втрачає нагоди нагадати про себе публіці під час карантину, з'являючись то на світських заходах, то на обкладинках престижних видань. В інстаграм-профілі зірка показала результат зйомки для листопадового випуску глянцю WSJ.

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Фото Дженніфер Лопес для обкладинки глянцю

Співачка позувала перед об'єктивом юної фотографині Грей Сорренті, батько якої Маріо Сорренті відомий на весь світ та співпрацює з виданнями Vogue та Harper's Bazaar. Для зйомки знаменитість обрала дуже відверту сукню від знаменитого бренду Mônot.

Обтисла сукня з оголеною спиною і зухвалими вирізами на талії фантастично підкреслила розкішне тіло зірки. Під неї Дженніфер Лопес не стала одягати бюстгальтер, показавши жіночні вигини тіла. Попри закрите декольте вона все ж засвітила бюст і виглядала надзвичайно вишукано, зібравши волосся у стриману зачіску та довершивши природну красу ніжним макіяжем з акцентом на очі.



Дженніфер Лопес для глянцю WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag



Дженніфер Лопес для глянцю WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag



Дженніфер Лопес для глянцю WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag Дженніфер Лопес для глянцю WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag Для іншого фото зірка приміряла строгий костюм від преміального бренду The Row. На ній класичні штани, темна сорочка та піджак. У цьому образі Дженніфер Лопес позувала сидячи на стільці та спрямувала погляд в камеру. Чорно-біле фото вийшло брутальним. З тією ж зачіскою і макіяжем артистка постала в білій майці від бренду The Society Archive, під яку також не стала одягати бюстгальтер. Всі кадри вийшли лаконічними й дуже стильними.

Дженніфер Лопес для глянцю WSJ. / Фото Instagram / @wsjmag