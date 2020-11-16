В воскресенье вечером, 15 ноября, в Лос-Анджелесе несмотря на пандемию коронавируса состоялась ежегодная церемония People's Choice Awards. Кто из голливудских звезд получил награды престижной премии, читайте на LifeStyle 24.

Пандемия коронавирус вынудил организаторов многочисленных престижных премий перенести мероприятия на 2021 год или же провести церемонии в новых реалиях. Второй вариант развития событий выбрали представители People's Choice Awards, которые собрали звезд для вручения наград с соблюдением карантинных ограничений. Так, победители и ведущие придерживались социального дистанцирования во время выступлений и на красной дорожке. Имена победителей популярной американской премии узнавайте дальше.

Читайте также MTV Europe Music Awards 2020: кто получил награды в условиях пандемии

Победители премии People's Choice Awards

Народная икона

Дженнифер Лопес

Fashion-икона

Трейси Эллис Росс

Лучший фильм 2020

"Плохие парни навсегда"

Комедия 2020

"Будка поцелуев 2"

Боевик 2020

"Мулан"

Драма 2020 года

"Гамильтон"

Семейный фильм 2020 года

"Вперед"

Лучший киноактер

Уилл Смит

Лучшая киноактриса

Тиффани Хаддиш

Лучший актер драматического фильма

Лин-Мануэль Миранда

Лучшая актриса комедийного фильма

Джои Кинг

Лучший актер боевика

Крис Хемсворт

Лучший сериал

"Анатомия Грей"

Драматический сериал 2020 года

"Ривердейл"

Комедийный сериал 2020 года

"Я никогда не..."

Лучшее реалити-шоу

"Не отставая от Кардашян"

Лучшее конкурсное талант-шоу

"Голос"

Лучший телеактёр

Коул Спроус

Лучшая телеактриса

Эллен Помпео

Лучшее Дневное ток-шоу

"Шоу Эллен Дедженерес"

Лучшее вечернее ток-шоу

Вечернее шоу с Джимми Фэллоном

Звезда реалити-шоу

Хлои Кардашян

Певец 2020 года

Джастин Бибер

Певица 2020 года

Ариана Гранде

Группа 2020 года

BTS

Лучшая песня 2020 года

Dynamite – BTS

Лучший альбом 2020 года

Map of the Soul: 7 – BTS

Кантри-певец 2020 года

Блейк Шелтон

Новая артистка 2020 года

Doja Cat

Музыкальное видео 2020 года

Dynamite – BTS

Лучшая музыкальная коллаборация

WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Лучший саундтрек

Only the Young (Тейлор Свифт – "Миссис Америка")

Звезда соцсетей 2020 года

Эмма Чемберлен

Бьюти-инфлюэнсер 2020 года

Джеймс Чарльз

Социальная знаменитость 2020 года

Ариана Гранде

Самая стильная звезда 2020 года

Зендая