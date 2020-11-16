People's Choice Awards: Дженнифер Лопес, Хлои Кардашьян, BTS и другие победители премии
В воскресенье вечером, 15 ноября, в Лос-Анджелесе несмотря на пандемию коронавируса состоялась ежегодная церемония People's Choice Awards. Кто из голливудских звезд получил награды престижной премии, читайте на LifeStyle 24.
Пандемия коронавирус вынудил организаторов многочисленных престижных премий перенести мероприятия на 2021 год или же провести церемонии в новых реалиях. Второй вариант развития событий выбрали представители People's Choice Awards, которые собрали звезд для вручения наград с соблюдением карантинных ограничений. Так, победители и ведущие придерживались социального дистанцирования во время выступлений и на красной дорожке. Имена победителей популярной американской премии узнавайте дальше.
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Победители премии People's Choice Awards
Народная икона
Дженнифер Лопес
Fashion-икона
Трейси Эллис Росс
Лучший фильм 2020
"Плохие парни навсегда"
Комедия 2020
"Будка поцелуев 2"
Боевик 2020
"Мулан"
Драма 2020 года
"Гамильтон"
Семейный фильм 2020 года
"Вперед"
Лучший киноактер
Уилл Смит
Лучшая киноактриса
Тиффани Хаддиш
Лучший актер драматического фильма
Лин-Мануэль Миранда
Лучшая актриса комедийного фильма
Джои Кинг
Лучший актер боевика
Крис Хемсворт
Лучший сериал
"Анатомия Грей"
Драматический сериал 2020 года
"Ривердейл"
Комедийный сериал 2020 года
"Я никогда не..."
Лучшее реалити-шоу
"Не отставая от Кардашян"
Лучшее конкурсное талант-шоу
"Голос"
Лучший телеактёр
Коул Спроус
Лучшая телеактриса
Эллен Помпео
Лучшее Дневное ток-шоу
"Шоу Эллен Дедженерес"
Лучшее вечернее ток-шоу
Вечернее шоу с Джимми Фэллоном
Звезда реалити-шоу
Хлои Кардашян
Певец 2020 года
Джастин Бибер
Певица 2020 года
Ариана Гранде
Группа 2020 года
BTS
Лучшая песня 2020 года
Dynamite – BTS
Лучший альбом 2020 года
Map of the Soul: 7 – BTS
Кантри-певец 2020 года
Блейк Шелтон
Новая артистка 2020 года
Doja Cat
Музыкальное видео 2020 года
Dynamite – BTS
Лучшая музыкальная коллаборация
WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion
Лучший саундтрек
Only the Young (Тейлор Свифт – "Миссис Америка")
Звезда соцсетей 2020 года
Эмма Чемберлен
Бьюти-инфлюэнсер 2020 года
Джеймс Чарльз
Социальная знаменитость 2020 года
Ариана Гранде
Самая стильная звезда 2020 года
Зендая
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