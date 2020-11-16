Благодаря премии People's Choice Awards голливудские звезды в период карантина получили прекрасную возможность предстать перед камерами и журналистами в роскошных вечерних нарядах. Какими были выходы звезд на красной дорожке смотрите на LifeStyle 24.

Множество самых ожидаемых церемоний 2020 года состоялись в онлайн-формате или же были перенесены на следующий год. Однако организаторы People's Choice Awards решили не лишать звезд права получить награды лично, даже несмотря на стремительный рост заболеваемости коронавирусом во всем мире. Поэтому знаменитости тщательно готовились к светскому выходу. 24 канал покажет, какими безупречными образами поражали зрителей номинанты.

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Самые эффектные наряды звезд на красной дорожке People's Choice Awards

Дженнифер Лопес

Певица, которую поклонники признали народной иконой, для появления выбрала красное мини платье в стиле бейби-долл от американского модельера Кристиана Сириано. Наряд с объемным низом и верхом фантастически подчеркнул стройную талию Дженнифер Лопес и подтянутые ножки. Образ довершили нюдовые туфли на высоком каблуке с прозрачными вставками, стильная прическа с высоким хвостом и роскошный макияж с акцентом на красных губах.

Мэнди Мур

Беременная актриса, которую признали лучшей телеактрисой драматического шоу, появилась в черном облегающем платье, которое выгодно подчеркнуло округлый живот будущей мамочки. Она соединила изысканное платье с массивными серьгами голубого цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mandy Moore (@mandymooremm) Трэйси Эллис Росс Актриса доказала, что неспроста получила звание fashion-иконы по версии People's Choice Awards. Для премии она подготовила сразу два образа. На красной дорожке Трэйси Эллис Росс появилась в непревзойденном костюме карамельного цвета, который состоял из классического пиджака и брюк палаццо, что являются главным трендом этого сезона. Для получения награды на сцене звезда подобрала нежное белое платье с пышным асимметричным низом, которое скомбинировала с высокими кожаными ботфортами. Этот look актрисы был достаточно дерзким и не остался незамеченным. Для просмотра фото листайте вправо Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared) Эллен Помпео 51-летняя актриса сумела поразить публику смелым образом. Она подобрала прозрачный костюм с блестками, который состоял из брюк и длинной рубашки. Эллен Помпео доказала, что имеет безупречную фигуру и покорила молодостью и красотой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared) София Вергара Самая высокооплачиваемая актриса 2020 года по версии Forbes на премии People's Choice Awards предстала в кружевном платье красного цвета длины миди, которое соединила с босоножками, украшенными камнями.