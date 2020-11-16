Завдяки премії People's Choice Awards голлівудські зірки в період карантину отримали чудову нагоду постати перед камерами і журналістами у розкішних вечірніх вбраннях. Якими були виходи зірок на червоній доріжці дивіться на LifeStyle 24.

Безліч найочікуваніших церемоній 2020 року відбулись в онлайн-форматі або ж були перенесені на наступний рік. Однак організатори People's Choice Awards вирішили не позбавляти зірок права отримати нагороди особисто навіть попри стрімке зростання захворюваності на коронавірус у всьому світі. Тому знаменитості ретельно готувались до світського виходу. 24 канал покаже, якими бездоганними образами вражали глядачів номінанти.

До теми People's Choice Awards: Дженніфер Лопес, Хлої Кардашян, BTS та інші переможці премії

Найефектніші вбрання зірок на червоній доріжці People's Choice Awards

Дженніфер Лопес

Співачка, яку прихильники визнали народною іконою, для появи обрала червону мінісукню в стилі бейбі-долл від американського модельєра Христіана Сіріано. Вбрання з об'ємним низом і верхом фантастично підкреслило струнку талію Дженніфер Лопес і підтягнуті ніжки. Образ довершили нюдові туфлі на високих підборах з прозорими вставками, стильна зачіска з високим хвостом і розкішний макіяж з акцентом на червоних губах.

Менді Мур

Вагітна акторка, яку визнали найкращою телеакторкою драматичного шоу, з'явилась в чорній обтислій сукні, яка вигідно підкреслила округлий живіт майбутньої матусі. Вона поєднала вишукану сукню з масивними сережками блакитного кольору. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mandy Moore (@mandymooremm) Трейсі Елліс Росс Акторка довела, що неспроста отримала звання fashion-ікони за версією People's Choice Awards. Для премії вона підготувала одразу два образи. На червоній доріжці Трейсі Елліс Росс з'явилась у неперевершеному костюмі карамельного кольору, який складався з класичного піджака та штанів палаццо, які є головним трендом цього сезону. Для отримання нагороди на сцені зірка підібрала ніжну білу сукню з пишним асиметричним низом, яку скомбінувала з високими шкіряними ботфортами. Цей look акторки був досить зухвалим та не залишився непоміченим. Для перегляду фото гортайте вправо Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared) Еллен Помпео

51-річна акторка зуміла вразити публіку сміливим образом. Вона підібрала прозорий костюм з блискітками, який складався зі штанів та довгої сорочки. Еллен Помпео довела, що має бездоганну фігуру та підкорила молодістю і красою. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared) Джаміла Джаміль

Найвисокооплачуваніша акторка 2020 року за версією Forbes на премії People's Choice Awards постала в мереживній сукні червоного кольору довжини міді, яку поєднала з босоніжками, оздобленими камінням. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) Бібі Рекса

Співачка позувала в зухвалій мінісукні на тонких бретелях та босоніжках з масивним ланцюжком, який гармоніював з прикрасою на шиї. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared) Джої Кінг