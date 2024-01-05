Чеснок поможет спасти ваши комнатные растения: эксперты рассказали, что нужно сделать

Известно, что людям важно есть чеснок. Ведь он обогащен полезными витаминами и микроэлементами. Однако интересно, что чеснок также подходит комнатным растениям.

В частности, он помогает избавиться от вредителей, которые могут погубить цвети и дезинфицирует землю. Кроме того, уничтожает плесень, которая время от времени собирается на вазонах. Далее читайте подробнее о пользе чеснока для комнатных растений.

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Как использовать чеснок в уходе за растениями

В уходе за комнатными растениями чеснок можно использовать по-разному. Если вы хотите избавиться от вредителей, то полейте вазоны чесночной водой. Подготовьте один маленький зубчик и натрите его на мелкой терке. Далее добавьте чеснок в емкость, наполненную 1 литром воды. Настой необходимо перемешать, настоять в течение суток и процедить. После этого им можно поливать растения.

Если вы хотите избавиться от налета или продезинфицировать почву, то здесь подойдет другой способ, более простой. Зубчик чеснока разрежьте на 5-6 частей. Затем хорошо закопайте его в горшок – где-то на глубину 2 сантиметра. Достать чеснок из земли нужно, как пройдет 5-6 дней, иначе она начнет гнить.

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