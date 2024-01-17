Каких ошибок следует избегать в уходе за растениями зимой

Зимой комнатные растения нуждаются в более внимательном уходе. Ведь суровые морозы, низкие температуры, недостаток света и влажности на них негативно влияют.

Если же не заботиться о растениях, они перестанут развиваться и погибнут до весны. В частности, в зимний период возникает распространенная проблема: сухость, пожелтение и гниение листьев. Об ошибках в зимнем уходе за растениями расскажет 24 Канал.

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Меняйте место

Зимой не стоит держать растения в комнате, где мало света и влаги. Лучше переместить их туда, куда попадает больше солнечных лучей. Однако избегайте холода и сквозняков. Также не забывайте протирать окна, чтобы грязь не попадала на листья и не препятствовала свету.

Не поливайте холодной водой

Холодная вода очень вредит растениям, особенно в зимний период. Ведь тогда и так становится прохладнее не только на улице, но и дома. Перед поливом дайте настояться воде, чтобы она была комнатной температуры.

Не переувлажняйте

Некоторые люди зимой чаще поливают комнатные растения, ведь воздух становится достаточно сухим. Однако их можно легко переувлажнить. В таком случае начинают гнить корни, ведь вода застаивается в горшке. Кроме того, в зимний период вазоны лучше поливать по утрам, а не вечером.

Как ухаживать за растениями зимой / Фото Unsplash

Протирайте растения

В холодное время года также стоит тщательно вытирать листья растения, чтобы на них не накапливалась пыль и грязь. Кроме того, следует избавляться от поврежденных листьев, чтобы они не заражали здоровые.

Не пересаживайте растения

Зимой многие цветы находятся в состоянии покоя, поэтому в этот период их важно не беспокоить. Пересаживать растения следует в начале весны или в конце февраля, если будут позволять погодные условия.

Важные советы по уходу за растениями