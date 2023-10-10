Не подпитывайте лук этими удобрениями: список

Лук – неприхотливое в уходе растение. Впрочем, если подкормить его неправильно, существует риск испортить урожай.

Так, часть удобрений могут навредить луку. Чем именно не стоит его подкармливать, рассказывает 24 Канал.

А вы знали? Как правильно обрезать вишню осенью, чтобы был хороший урожай

Не подпитывайте лук этими удобрениями

Травяные настойки . По словам опытных огородников, особенно опасной для лука является крапива. Она отрицательно сказывается на росте растения. Итак, если хотите получить полноценные плоды, а не только перья, не используйте для подпитки отвар из крапивы.

. По словам опытных огородников, особенно опасной для лука является крапива. Она отрицательно сказывается на росте растения. Итак, если хотите получить полноценные плоды, а не только перья, не используйте для подпитки отвар из крапивы. Азотное удобрение. Однако, здесь есть определенное "но". На самом деле лук любит это удобрение. Впрочем, если использовать слишком большую дозу, станет ломким и потеряет сочность.

Однако, здесь есть определенное "но". На самом деле лук любит это удобрение. Впрочем, если использовать слишком большую дозу, станет ломким и потеряет сочность. Перегной во время или после высадки лука. Он не даст нужные вещества. Кроме того, луковицы вырастут маленькими и будут плохо храниться. Перегной лучше вносить за месяц – два до посадки.

во время или после высадки лука. Он не даст нужные вещества. Кроме того, луковицы вырастут маленькими и будут плохо храниться. Перегной лучше вносить за месяц – два до посадки. Нашатырный спирт . Он обжигает растение.

. Он обжигает растение. Дрожжи. Вместо того чтобы помочь луку расти, они будут обеднеть землю.

Интересно После каких растений нельзя сажать чеснок: 5 плохих примеров

Чем нельзя удобрять лук / Markus Spiske / Unsplash