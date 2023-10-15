Это коснется Овнов, Весов, Раков, Скорпионов и Козорогов. Астрологи советуют в ближайшее время быть очень осмотрительными во всех смыслах. Не совершайте резких движений, чтобы не усугублять ситуацию.

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Овен

Похоже в Овнов начинаются настоящие неприятности. Астрологи советуют не рисковать, как вы привыкли это делать. Лучше выберите выжидательную позицию. Сохраняйте спокойствие в любых ситуациях и не начинайте паниковать. Это поможет сберечь вам немало нервных клеток.

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Весы

Старайтесь не делать резких заявлений в ближайшие дни. Впоследствии это может обернуться против вас самих. Могут быть некоторые недоразумения и скандалы. Хорошо подумайте, нужно ли оно вам. Если будете на позитиве – все может сложиться получше.

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Рак

В октябре вам может чуть-чуть не везти. Что-то постоянно будет выходить из-под контроля. Депрессивные состояния, апатия, вечно плохое настроение – то, что вам хорошо знакомо. И сейчас будет именно такой период. Не волнуйтесь, совсем скоро все будет лучше, но пока должны смириться с таким положением вещей.

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Скорпион

У вас проблемы могут появиться в личной жизни. Если у вас есть партнер, то есть вероятность, что у вас будут конфликты и вы разойдитесь. А если вы одни, то пару в ближайшее время вам не найти. Вероятно, вы отталкивайте противоположный пол своей энергетикой.

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Козерог

Козероги немного потерялись в своем придуманном мире. Пора снимать "розовые очки" и смотреть на людей без украшений. Вам нравятся придавать людям черты, которых у них не существует, а потом разочаровываться. Просто воспринимайте все как оно есть, тогда не будет так больно.

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