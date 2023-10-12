Телец, Дева и Водолей – именно эти знаки зодиака считают наиболее ленивыми, пишет 24 Канал. Они избегают обязанностей, а любимое занятие этих знаков – лежать в постели.

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Телец

Тельцы очень ценят комфорт и не любят выходить из этой зоны. Они подвержены прокрастинации, то есть постоянно откладывают нужную работу до последнего момента.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Девы ненавидят выходить из дома и обожают уют в своем доме. Хотя они могут убрать дома, другая работа для них часто непривлекательна.

Гороскоп для Дев

Водолей

Водолеи ставят в приоритет свои развлечения и удовольствия, а не ответственность и задачи. Особенно представители этого знака зодиака не любят уборку.

Гороскоп для Водолеев