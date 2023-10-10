Самым трудолюбивым знакам зодиака потребуется отпуск до окончания этого непростого сезона, пишет 24 Канал. Это касается Близнецов, Весов и Козерогов.

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Близнецы

Близнецы – старательные и энергичные в работе, они не любят часто отдыхать от работы. Но этой осенью отдых и перезагрузка для них будет критически необходим.

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Весы

Весам тоже стоит отдохнуть, хоть они не любят сидеть без занятия. В отпуске астрологи советуют им сходить на шоппинг, чтобы приобрести что-то не по необходимости, а просто так. Также можно познакомиться с новыми местами.

Гороскоп для Весов

Козерог

Козероги часто хотят заработать все деньги, а потому не берут выходные. Это будет угрожать знаку выгоранием, поэтому лучше подумать о хотя бы небольшом ретрите или поездке в горы.

Гороскоп для Козерогов