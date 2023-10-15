Це торкнеться Овнів, Терезів, Раків, Скорпіонів і Козорогів. Астрологи радять найближчим часом бути дуже обачними у всіх сенсах. Не робіть різких рухів, щоб не погіршувати ситуацію.

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Овен

Схоже в Овнів починаються справжні неприємності. Астрологи радять не ризикувати, як ви звикли це робити. Краще оберіть вичікувальну позицію. Зберігайте спокій у будь-яких ситуаціях не починайте панікувати. Це допоможе зберегти вам чимало нервових клітин.

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Терези

Намагайтеся не робити різких заяв найближчими днями. Згодом це може обернутися проти вас самих. Можуть бути певні непорозуміння та скандали. Добре подумайте, чи воно вам треба. Якщо будете на позитиві – все може скластися трохи краще.

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Рак

У жовтні вам може трохи не щастити. Щось постійно буде виходити з-під контролю. Депресивні стани, апатія, вічно поганий настрій – те, що вам добре знайомо. І зараз буде саме такий період. Не хвилюйтеся, зовсім скоро все буде краще, але поки що мусите змиритися з таким станом речей.

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Скорпіон

У вас проблеми можуть з'явитися в особистому житті. Якщо ви маєте партнера, то є ймовірність, що у вас будуть конфлікти й ви розійдетесь. А якщо ви одні, то пари найближчим часом вам не знайти. Ймовірно, ви відштовхуйте протилежну стать своєю енергетикою.

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Козоріг

Козероги трохи загубились у своєму вигаданому світі. Пора знімати "рожеві окуляри" й дивитися на людей без прикрас. Вам подобаються додавати людям рис, яких у них не існує, а потім розчаровуватися. Просто сприймайте все як воно є, тоді не буде так боляче.

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