Не получится построить отношения в октябре Скорпионам, Девам и Ракам. Астрологи говорят, что в этом месяце с любовными отношениями будет туго.

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Скорпион

Скорпион – это знак, который обожает одиночество. Им обычно вообще не нужны партнеры рядом. Они привыкли жить и делать все одному. Любое сближение их пугает и наоборот отталкивает.

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Дева

Девы очень стараются найти себе партнера или партнершу. Они и на сайтах знакомств сидят, и в соцсетях переписываются, и на свидание ходят. И все напрасно. Это означает, что в октябре еще не время новых отношений. Должны немного подождать.

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Рак

Проблемы в личной жизни продолжатся в октябре у Раков. Они влюбляются и идут на контакт довольно легко, но им тяжело строить зрелые отношения. Даже самые маленькие пустяки выводят этих людей из равновесия и заставляют завершать отношения. Если не просмотрят свои взгляды на человеческие отношения, то будут наедине еще долго.

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