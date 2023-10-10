Так, Овен, Близнецы, Стрелец и Рыбы, в октябре вы сможете покорить сердце любого, пишет 24 Канал. Однако не манипулируйте людьми и откройте сердце только для настоящей любви.

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Овен

В октябре сердце этого знака зодиака зажжется огнем любви. Вы будете привлекать большое внимание потенциальных партнеров. Этот месяц будет полон романтики и страсти. Не стесняйтесь быть собой и выражать свои чувства.

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Стрелец

Представители этого знака зодиака в октябре ощутят настоящую гармонию с собой. Благодаря этому ваша привлекательность значительно увеличится. В людных местах каждый взгляд будет прикован к Стрельцам.

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Близнецы

В октябре ваша открытость и высокий интеллект привлекут большое количество людей. Близнецами будут восхищаться. Кроме того, мечтать быть вместе с вами.

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Рыбы

В этом месяце звезды прочат вам искреннюю любовь. Отбоя от поклонников не будет. Позвольте потенциальным партнерам сразиться за ваше сердце. Впрочем, прислушайтесь к нему и в конце концов сделайте выбор.

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