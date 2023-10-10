Так, Овен, Близнюки, Стрілець і Риби, у жовтні ви зможете підкорити серце будь-кого, пише 24 Канал. Однак, не маніпулюйте людьми та відкрийте серце лише для справжнього кохання.

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Овен

У жовтні серце цього знаку зодіаку запалиться вогнем любові. Ви притягуватимете багато уваги з боку потенційних партнерів. Цей місяць буде сповнений романтики та пристрасті. Не соромтеся бути собою і виражати власні почуття.

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Стрілець

Представники цього знаку зодіаку у жовтні відчують справжню гармонію з собою. Завдяки цьому ваша привабливість значно зросте. У людних місцях кожен погляд буде прикутий до Стрільців.

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Близнюки

У жовтні ваша відкритість та високий інтелект привернуть увагу великої кількості людей. Близнюками будуть захоплюватися. Окрім того, мріятимуть бути разом з вами.

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Риби

Цього місяця зірки пророкують вам щире кохання. Відбою від шанувальників не буде. Дозвольте потенційним партнерам поборотися за ваше серце. Втім, прислухайтеся до нього та врешті-решт зробіть вибір.

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