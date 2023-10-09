Так, зірки пророкують, що вже найближчими днями Лев, Рак, Скорпіон і Терези можуть зрадити свою другу половинку. Про це попереджає 24 Канал.

До слова 3 егоїстичних знаки зодіаку, які в стосунках думають лише про себе

Лев

Горді Леви завжди прагнуть бути на першому місці. Вони мріють про постійну увагу й готові на все, аби відчувати її. Цього тижня можуть не встояти перед спокусою і скочити в гречку.

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Рак

Емоційні та пристрасні Раки останнім часом могли багато думати про свої стосунки, зокрема, що їх не влаштовує. Втім, так і не сказати про це партнеру і вирішити, що найкращий вихід – розрада на стороні.

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Терези

Представники цього знаку зодіаку надто сильно переживають про гармонію у стосунках. Цього тижня їм може здатися, що все йде шкереберть. Тож вирішать, що чому б не спробувати щось нове.

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Скорпіон

Пристрасні Скорпіони хочуть, щоб вогонь у стосунках не згадав, а тільки посилювався. Цього тижня їм може набриднути рутина й незадоволення бажань. Скоріш за все, ці люди підуть наліво.

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