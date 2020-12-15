Модницы уже отправились на поиски наряда для празднования Нового года. Во время создания аутфитов девушки часто черпают вдохновение у знаменитостей. Редакция LifeStyle 24 подготовила для вас подборку лучших образов "Холостячки" Ксении Мишиной, в которых она появлялась на публике.

Премьера реалити-шоу "Холостячка" была одним из самых ожидаемых событий года. Каждую пятницу зрители наблюдают за развитием отношений Ксении с мужчинами. Также актриса всегда поражает невероятно красивыми образами. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку лучших аутфитов Ксении Мишиной, которыми она покоряла публику на проекте и за его пределами.

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Если вы до сих пор не знаете, в чем встречать Новый год 2021 и выглядеть эффектно, то эта подборка именно для вас. В новогоднюю ночь всегда хочется быть самой яркой, выделяться среди других девушек, которые празднуют вместе с вами. Именно поэтому стоит уделить особое внимание аутфиту. Он должен быть не только красивым, но и стильным.

Ксения Мишина для светских мероприятий или съемок часто выбирает наряды черного цвета, что всегда выглядит очень дорого и нарядно. В частности, к таким аутфитам легко подобрать макияж, прическу и аксессуары. Также "Холостячку" часто можно увидеть в белом наряде. Стоит отметить, что в новогоднюю ночь девушки предпочитают яркие одежды, поэтому если вы выберете белый костюм, платье и т. д, то точно будете отличаться. Для того, чтобы добавить аутфитовые изысканности, используйте стильные аксессуары и акцентируйте внимание на насыщенном макияже.

Конечно, не стоит забывать и о других цветах, каждый из которых может выглядеть дорого и эффектно. Главное – сделать правильные акценты и подобрать стильный фасон.

Предлагаем просмотреть подборку разнообразных образов Ксении Мишиной, фотографиями которых она делится на личной странице в инстаграме. Выберите свой идеальный look, в котором будете сиять 31 декабря.

Лучшие образы "Холостячки" для празднования Нового года