Украинский дизайнер Андре Тан продолжает делиться фэшн-советами. Модельер рассказал, в каком наряде стоит встречать Новый год мужчинам, женщинам и детям.

Уже совсем скоро модницы отправятся на поиски наряда для празднования Нового года. Поскольку 2020 год оказался очень напряженным и принес огромное количество испытаний, то хочется поскорее попрощаться с ним и смело вступить в 2021 год и верить, что он все расставит на свои места. Дизайнер Андре Тан стал гостем программы "Завтрак с 1+1", в эфире которой рассказал, какой наряд стоит выбрать для новогодней ночи мужчинам, женщинам и детям, чтобы встретить Новый год в безупречном аутфите.

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Главные акценты выбора наряда на Новый год: советы Андре Тана

Цветовая гамма

В этом сезоне в тренде такие цвета: серый, серебристый, цвет мокко, капучино, бежевый, белый.

В этом сезоне в тренде такие цвета: серый, серебристый, цвет мокко, капучино, бежевый, белый. Пайетки

Наряды, декорированные пайетками, созданы именно для того, чтобы создать праздничное настроение. Если у вас нет платья с пайетками – не стоит расстраиваться. В таком случае вы можете добавить изюминку новогоднему образу с помощью сумочки с люрексом, клатча с пайетками или длинной моносережки.

Наряды, декорированные пайетками, созданы именно для того, чтобы создать праздничное настроение. Если у вас нет платья с пайетками – не стоит расстраиваться. В таком случае вы можете добавить изюминку новогоднему образу с помощью сумочки с люрексом, клатча с пайетками или длинной моносережки. Бархат

В этом сезоне трендовыми являются костюмы, платья, комбинезоны и другие наряды из бархата. Андре Тан отметил, что очень хорошо, когда бархатное платье асимметрично.

В этом сезоне трендовыми являются костюмы, платья, комбинезоны и другие наряды из бархата. Андре Тан отметил, что очень хорошо, когда бархатное платье асимметрично. Брючный костюм в пижамном стиле

Модельер отметил, что в этом году можно встречать Новый год в комфортной одежде, даже спортивной тематики, в пижамном стиле. При выборе такого аутфита стоит обратить внимание на плотность ткани, чтобы она не была слишком тонкой. Также важным является момент подбора аксессуаров, которые должны быть изысканными и лаконичными.

В чем встречать Новый год мужчинам

Андре Тан посоветовал мужчинам встречать Новый год в голубой рубашке и в белых брюках чинос – зауженные внизу. Вместо рубашки можно надеть объемный свитер, что также будет выглядеть очень стильно.

Табу среди одежды в новогоднюю ночь

Андре Тан отметил, что нельзя встречать Новый год в одежде красного цвета, а также в наряде с леопардовым принтом.

Детские тренды на Новый год

Модельер отметил, что обычно дети хотят выглядеть так, как их родители. Однако есть несколько правил, которых все-таки стоит придерживаться. В частности, не стоит выбирать для детских образов неоновые цвета, роскошь в одежде.

"Скромность теперь в тренде", – отметил Андре Тан.

Андре Тан о выборе одежды для празднования Нового года: смотрите видео онлайн