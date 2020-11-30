Украинский дизайнер Андре Тан любит делиться с поклонниками фэшн-советами, поэтому решил рассказать о сексуальной деталь гардероба – юбку.

Полезные советы от Андре Тана появились на его личной странице в инстаграм.

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30 ноября отмечается Международный день юбки. Это одно из неофициальных праздников для дизайнеров одежды. Андре Тан решил рассказать историю пошива своей первой юбки и выделить основные критерии выбора юбки зимой.

Как дизайнер, свою первую юбку я оставил в 10 лет на курсе кройки и шитья. Как сейчас помню – это была юбка "Тетянка" на кокетке для моей сестры. Вообще, я за женственность, стиль и красоту. А юбка – это как раз три в одном! Ну и конечно же, это магнит для мужских взглядов,

– написал дизайнер.

На какую юбку стоит обратить внимание зимой

Кожаную

По словам модельера, короткая кожаная юбка сыграет с вами злую шутку. А вот длина миди универсальная и практичная. Андре Тан с юмором заверил, что без нее женщинам нельзя выходить из дома.



Советы по выбору юбки от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Шелковую

Использовать этот элемент гардероба можно не только летом! Шелк прекрасно смотрится с шерстяным свитером за счет игры фактур. Вот только длина и крой шелковой юбки не должны напоминать вашу ночную рубашку.



Советы по выбору юбки от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

В клеточку

Дизайнер утверждает, что юбка в клеточку – это просто фаворит этой зимы! Несмотря на то, что вариантов клетки есть множество, следует выбирать тот, который поможет продемонстрировать вашу персоналити.



Советы по выбору юбки от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Трикотажную

Андре Тан отмечает, что трикотажная юбка является универсальной. Ее легко вписать в базовый гардероб и сочетать как с офисными рубашками, так и с гольфами с высоким воротником. Дизайнер советует только отказаться от слишком тонкого трикотажа - он будет создавать некрасивые складки.



Советы по выбору юбки от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official

Плиссе

Складки в этой юбке компенсируют отсутствие талии. В комплектах тотал лук она придаст контраста фактур.



Советы по выбору юбки от Андре Тана / Instagram / @andre_tan_official