Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк уже успела показать вариант новогоднего образа. Она позировала в праздничной атмосфере в блестящем мини-платье.

До Нового года осталось совсем мало времени. Уже скоро модницы начнут поиски стильного наряда для празднования. Леся Никитюк на личной странице в инстаграм опубликовала фото, где показала вариант эффектного аутфита для новогодней ночи.

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Новогодний look Леси Никитюк

Леся позировала на фоне красивой елки, опершись на праздничный стол. Ведущая позировала на камеру в блестящем мини-платье изумрудного цвета со сборкой сбоку и длинными перчатками. Аутфит она соединила с черными туфлями-лодочками с сияющей пряжкой на каблуках. Такая обувь от бренда Amina Muaddi стоит более 30 тысяч гривен.

Длинные белокурые волосы красавица собрала в высокий хвост, оставив только две пряди, которые красиво падали на лицо. На лице Никитюк сделала выразительный макияж с акцентом на глазах. Губы звезда накрасила матовой помадой нюдового цвета. Она искренне улыбалась, демонстрируя свою красоту и безупречную фигуру.



Новогодний образ Леси Никитюк / Instagram / @ lesia_nikituk