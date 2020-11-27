Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк рассмешила поклонников миловидным кадром с домашним любимцем. Она сделала селфи с песиком, который дремал, опершись ей на голову.

Знаменитость сделала новую публикацию на личной странице в инстаграме. Леся не только показывает более 3-миллионной аудитории подписчиков эффектные аутфиты, но и привлекает внимание милыми снимками из повседневных будней.

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Блогер уже длительное время имеет домашнего любимца. Это песик породы вест-хайленд-уайт-терьер, которого Никитюк назвала Рафаэлем. У собачки есть собственный аккаунт в инстаграме, где за ее жизнью следят более 43 тысяч пользователей сети. Иногда интересные кадры Леся публикует и в своем профиле.

Новое фото Леси Никитюк с Рафаэлем

Звезда решила сделать селфи с любимцем. После тяжелого рабочего дня она отдыхала вместе с ним на диване. Телеведущая изображена на фото в черной кофте. Ее уши украшают серьги-кольца. Белокурые волосы она уложила в локоны, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

Рафаэль дремлет, облокотившись на голову своей хозяйки. Он выглядит очень забавно, что и развеселило фолловеров Никитюк. Фанаты Леси отмечают в комментариях, что это фото очень милое и она и Рафик – очень хорошие.

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– написала под фото Никитюк.



Леся Никитюк с любимым песиком / Instagram / @lesia_nikituk