Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк поразила безупречным внешним видом. На одной из киевских улиц она позировала в стильном наряде.

Народная любимица опубликовала серию снимков на личной странице в инстаграме. Она показала поклонницам вариант нежного осеннего образа, который подчеркнет женственность.

Смотрите также Леся Никитюк поразила образом черного лебедя с лысой головой: смелое появление на "Танцах со звездами"

Стильный look Леси Никитюк

Знаменитость предстала перед камерой в теплом платье бежевого цвета оригинального пошива. Поскольку на улице довольно прохладно, то Леся решила одеть колготки в тон наряда. Также ее образ дополняла стильная экошубка. Такой lool Никитюк соединила с белой массивной обувью.

На шею ведущая надела ожерелье с жемчугом, а в руке держала маленькую сумочку белого цвета с деревянными вставками по бокам. Белокурые волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала изысканный макияж. Глаза она выделила с помощью коричневых теней, губы накрасила нюдовой помадой и завершила мейкап идеальным контурингом.

Что ж, скоро локдаун... А пока хорошо одеваемся и гуляем на свежем воздухе!

– написала в заметке Леся.

Для просмотра фото листайте вправо