"Танцы со звездами" это одно из самых популярных развлекательных шоу на украинском телевидении. Зрители с интересом наблюдали за развитием событий на проект в течение восьми сезонов. Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку, где вспомнила победителей всех сезонов "Танцев".

29 ноября состоялся финал "Танцев со звездами 2020", в котором победу одержали сразу две пары – Саната Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук. Кто побеждал на телепроекте в прошлых сезонах – читайте в материале 24 канала.

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Победители всех сезонов "Танцев со звездами"

Владимир Зеленский и Елена Шоптенко

Первый сезон танцевального проекту состоялся в 2006 году. Тогда он вызвал большой ажиотаж среди зрителей, ведь подобного формата развлекательных шоу на телевидении не было. Победу одержала пара действующего президента Украины Владимира Зеленского и хореографа Елены Шоптенко. Второе место тогда заняли Наталья Могилевская и Влад Яма.

Владимир Зеленский и Елена Шоптенко на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий

В 2007 году победителями шоу стали олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий. Главным соперником спортсменки был музыкант Олег Скрипка. Он набрал всего на два балла меньше, чем Лилия, и занял почетное второе место.

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Марцин Мрочек и Анна Пелипенко

В третьем сезоне проекта Наталья Могилевская снова вышла на паркет. Тогда певица получила высокие оценки от судей, однако симпатией зрителей удалось завладеть польскому актеру Марцину Мрочеку, который победил в паре с Анной Пелипенко.

Марцин Мрочек и Анна Пелипенко на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Стас Шуринс и Елена Пуль

Четвертый сезон "Танцев со звездами" стал триумфальным для участника шоу талантов "Фабрика звезд" и латвийского певца Стаса Шуринса. Партнершей артиста стала Елена Пуль. Эта пара является самой молодой среди всех победителей проекта.

Стас Шуринс и Елена Пуль на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко

С третьего раза, в 2016 году, исполнительнице все-таки удалось победить в "Танцах со звездами". Тогда партнером Натальи был Игорь Кузьменко, который помог знаменитости завоевать желанный кубок. Соперниками победителей были Надя Дорофеева и Женя Кот.

Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева

В 2018 году победителями "Танцев со звездами" стали комик Игорь Ласточкин и хореографиня Илона Гвоздева. Пара быстро завоевала любовь зрителей и в финале получила желаемый кубок.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Ксения Мишина и Женя Кот

Победителями обновленного сезона "Танцев со звездами" в 2019 году стали актриса и теперь главная "Холостячка" страны Ксения Мишина и Женя Кот. Победу этой паре пророчили с первого прямого эфира. Главными соперниками триумфаторов были Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Ксения Мишина и Женя Кот на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук

В 2020 году впервые в истории проекта триумфаторами стали сразу две пары. Санта Димопулос и Дмитрий Жук получили низкие баллы судей, однако зрители помогли им победить в шоу. В последние минуты прямого эфира Санта отдала свой кубок Юлии Саниной. Однако Юлия и ее партнер Дмитрий отмечают, что они заняли почетное второе место, а звание победителей им не нужно.

Санта Димопулос и Макс Леонов на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн

Юлия Санина и Дмитрий Жук на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн