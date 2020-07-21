Актер театра и кино Тарас Цымбалюк стал четвертым участником проекта "Танцы со звездами". Он прославился благодаря съемкам в сериале "Поймать Кайдаша" и драме "Черный ворон".

30-летний актер Тарас Цымбалюк получил эстафету от бывшей участницы группы "ВИА Гра" Санты Димопулос. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" без колебаний согласился на участие в шоу "Танцы со звездами", которое появится в эфире уже осенью. Он записал смешное видео, которое появилось на официальной странице проекта в инстаграме.

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В ролике Тарас Цымбалюк показал, как за завтраком получил видео от третьей участницы шоу Санты Димопулос и быстро начал готовиться к съемкам. В ванной комнате он сушил волосы феном, а для свежего вида использовал патчи под глаза. В черной рубашке и брюках актер заявил, что готов побороться за кубок проекта "Танцы со звездами", а конкурентам пообещал увидеться на паркете.

Эстафету Тарас Цымбалюк передал коллеге и звезде сериала "Папик" и суперфиналистке десятого сезона "Голоса страны" Дарье Петрожицкой.

Кто уже стал участником "Танцев со звездами 2020"

Конкуренцию Тарасу Цымбалюку составят Олег Винник в паре с хореографом Аленой Шоптенко, певица Надежда Мейхер и ее преемница в женской группе "ВИА Гра" Санта Димопулос. Вероятной пятой участницей шоу может стать актриса Дарья Петрожицкая, однако пока она не отреагировала на предложение Тараса Цымбалюка.