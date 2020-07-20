Постепенно организаторы нового сезона "Танцев со звездами" рассекречивают звездных участников шоу. Третьей звездой стала Санта Димопулос – бывшая участница группы "ВИА Гра" и знаменитая модель.

Эстафету она получила от Надежды Мейхер. Не медля Санта Димопулос записала видеообращение и сообщила, что выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами". Соответствующий ролик разместили на официальной странице телепроекта.

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Перед зрителями Санта Димопулос появилась в постели. Звезда несколько раз сменила наряд, сделав ролик в стиле популярной соцсети Tik Tok. А вот эстафету красавица передала актеру Тарасу Цимбалюку, хорошо известному украинцам по сериалам "Поймать Кайдаша", "Крепостная", "Село на миллион", а также фильму "Черный ворон". Согласится ли он стать участником новых "Танцев со звездами", пока неизвестно.

Кто уже стал участником "Танцев со звездами 2020"

Сейчас организаторы развлекательного проекта запустили #танціззіркамиchallenge, в котором один за другим зрители узнают имена участников шоу. Пока выйти на паркет согласились Олег Винник и Надежда Мейхер. Артист решил не скрывать, что за главный кубок будет соревноваться с хореографом и знаменитой танцовщицей Еленой Шоптенко.

Оценивать выступления участников будут судьи. В 2020 году кресла экспертов "Танцев со звездами" заняли Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис.