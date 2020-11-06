Эльза Хоск присоединилась к числу знаменитостей, которые сообщили о беременности во время карантина. Звезда длительное время скрывала свое состояние и только недавно решилась рассказать о том, что ожидает ребенка. Теперь на личной странице в инстаграм она показывает варианты трендовых аутфитов, которые прекрасно подойдут беременным женщинам.

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Будущая звездная мама позировала на фоне серой стены. Для осенней прогулки она выбрала теплый свитер очень красивого серого цвета и нежно-голубые джинсы. Такой аутфит "ангел" Victoria's Secret соединила с массивными кроссовками светло-коричневого цвета. Среди аксессуаров образ Эльзы дополнила маленькая сумочка от всемирно известного бренда Dior.

Волосы Госк собрала в аккуратную прическу сзади. На лице она сделала безупречный макияж: на веки нанесла коричневые тени, накрасила ресницы, а на губах знаменитости красовалась матовая помада нюдового цвета.

Также в посте звезда призналась, что сейчас находится на седьмом месяце беременности.