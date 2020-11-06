У светрі та джинсах: Ельза Госк показала ідеальний варіант осіннього look – фото
Шведська модель Ельза Госк перебуває в особливому стані та очікує на народження первістка. Та навіть зараз вона продовжує диктувати тренди модницям і вражає вишуканим стилем. Зокрема, зірка показала варіант ефектного осіннього аутфіту.
Ельза Госк долучилася до числа знаменитостей, які повідомили про вагітність під час карантину. Зірка тривалий час приховувала свій стан і лише нещодавно наважилася розповісти про те, що очікує на дитину. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі вона показує варіанти трендових аутфітів, які чудово пасуватимуть вагітним жінкам.
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Осінній look Ельзи Госк
Майбутня зіркова матуся позувала на тлі сірої стіни. Для осінньої прогулянки вона обрала теплий светр надзвичайно красивого сірого кольору та ніжно-блакитні джинси. Такий аутфіт "ангел" Victoria's Secret поєднала з масивними кросівками світло-коричневого кольору. Серед аксесуарів образ Ельзи доповнила маленька сумочка від всесвітньо відомого бренду Dior.
Волосся Госк зібрала в акуратну зачіску ззаду. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж: на повіки нанесла коричневі тіні, нафарбувала вії, а на губах знаменитості красувалася матова помада нюдового кольору.
Також у дописі зірка зізналася, що зараз перебуває на 7-ому місяці вагітності.
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