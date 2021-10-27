Сборник "Звуки Чернобыля" – международный и разножанровый. В него вошли произведения групп Kazka, "Вагоновожатые", Atomic Simao (все – Украина), GusGus (Исландия) и Telepopmusik (Франция), а также технодиджея Bjarki, битбоксера Dub FX, соло-исполнителей Сергея Михалка, Александра Чемерова, Стасик и Krutь.

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Пластинка "Звуки Чернобыля" / Фото: Кирилл Русановский

Коллекционная пластинка вышла ограниченным тиражом – 500 экземпляров. Винил светится в темноте и имеет обложку с добавленной реальностью, на которой с помощью мобильного приложения CHRNBL портреты музыкантов "оживают" и рассказывают о написанных песнях.



Картинки на пластинке "оживают" / Фото: Кирилл Русановский

Все композиции проекта "Звуки Чернобыля" имеют общую идею – в основе каждой заложены характерные для зоны отчуждения звуки: треск дозиметра, скрип смотрового колеса, шум "Рыжего леса", даже звуки изнутри ЧАЭС.

Стоимость пластинки символическая – 1986 гривен (напомним, авария в Чернобыле произошла в 1986 году). Автор проекта Валерий Коршунов на международном форуме CHRNBL заявил:

Вся прибыль от продажи пластинок пойдет на помощь ликвидаторам и пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС с помощью нового сервиса Help Chornobyl. Ведь "Звуки Чернобыля" – прежде всего социальный проект, созданный с целью культурного переосмысления трагедии в прошлом и преодоления ее последствий в будущем. Музыканты с разных сторон рассказывают истории Чернобыльской катастрофы, коснувшейся миллионов людей по всему миру.



Валерий Коршунов за пультом / Фото: Кирилл Русановский

Вместе с пластинкой в Припяти презентовали и продолжение "Звуков Чернобыля". В новом сезоне Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation украинские электронные музыканты Woo York, Voin Oruwu, Na Nich, Zavoloka напишут музыкальные композиции для проекта и сыграют живые выступления в зоне отчуждения.



Концерт в Припяти во время презентации пластинки "Звуки Чернобыля" / Фото: Кирилл Русановский

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"Звуки Чернобыля": детали проекта

2018 – старт проекта по инициативе общественного и культурного деятеля Валерия Коршунова.

2019 – самый известный битбоксер мира Dub FX посетил зону отчуждения, где создал и записал песню о Чернобыле.

посетил зону отчуждения, где создал и записал песню о Чернобыле. 2020 – при участии многих известных музыкантов записан первый альбом "Звуки Чернобыля".

2021 – к проекту привлечены электронные музыканты , которые пишут новые композиции и проводят живые выступления в зоне отчуждения.

, которые пишут новые композиции и проводят живые выступления в зоне отчуждения. Проект уже получил большую поддержку на YouTube и Facebook – 1,7 и 1 миллион просмотров соответственно.

"Звуки Чернобыля" вошли в подборку лучших альбомов 2020 года по версии музыкальных журналистов и экспертов.

по версии музыкальных журналистов и экспертов. Снята документальная лента о создании проекта, которую презентовали в этом году на канале "Телевидение Торонто" накануне годовщины аварии.

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