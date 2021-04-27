Исландская группа GusGus и продюсер а также исполнитель Bjarki выпустили совместный клип на трек "Чернобыль" к 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Режиссером видео стал украинец Валерий Коршунов, известный своими культурными и социальными проектами "Звуки Чернобыля", Artefact и первая диджитал-икона Украины – "Чернобыльский Спас".

Сюжет видео "Чернобыль" захватывает – бывшая жительница воссоединяется со своими старыми вещами и покинутой квартирой во время поездки в Припять, и заново переживает собственные воспоминания прошлого, которые она хотела забыть, но не может.

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Кадр из клипа "Чернобыль"

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Часть клипа была снята в 2019 году во время медиаарт выставки Artefact: Chernobyl 33, которая проходила на Речном вокзале в Киеве. Сегодня, экспонаты той выставки можно увидеть онлайн, в первой виртуальной выставке Чернобыля на Artefact.live.

GusGus & Bjarki – Chernobyl: смотрите видео

Чернобыльская катастрофа коснулась миллионов людей во всем мире. Это сложная история, о которой все еще больно говорить, но любую травму надо лечить. А музыка и песни всегда помогали нам лучше почувствовать и переосмыслить. Этот клип – это замечательный трек и трогательная история человека, вся жизнь которого наполнена травмирующими воспоминаниями, засевшими глубоко в его подсознании,

– говорит Валерий Коршунов.



В клипе "Чернобыль" использовали старые советские хроники / Скриншот с видео

Режиссер также отметил, что этот клип – продолжение сотрудничества с артистами в проекте "Звуки Чернобыля" (Sounds of Chernobyl).

"За 4 года Чернобыля и фильмования более 100 интервью, я наслушался кучу таких историй и даже худших, – вспоминает Коршунов. – И понял, что только поддержкой друг друга и сочувствием мы можем помочь людям, которые оказались в сложной ситуации, выйти из нее. Это касается не только Чернобыля, но и вообще – жизни. Мы должны стать добрее, проявлять эмпатию и принимать реальность со всеми ее трудностями. Переосмыслить наши общие трагические моменты и идти дальше вместе".



Валерий Коршунов за пультом

Все композиции проекта "Звуки Чернобыля" объединяет уникальная аудиобиблиотека – коллекция звуков зоны отчуждения, которые были записаны Валерием Коршуновым и проектом Artefact в 2018 году. Среди них: треск дозиметра, скрип Колеса обозрения, шум Рыжего леса, эхо, звуки проточной воды и технические звуки. Недавно вышла документальная лента про этот проект, где можно увидеть, как артисты посещали Зону Отчуждения.



Клип "Чернобыль" наполнен символами / Скриншот с видео

В октябре 2020 года треки исландских исполнителей GusGus и Bjarki стали частью альбома "Звуки Чернобыля", а Bjarki даже успел посетить Чернобыль в условиях глобальной пандемии COVID-19. Эта поездка вдохновила его создать три композиции, одну – вместе с GusGus.



Валерий Коршунов и Bjarki на ЧАЭС

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Проект также поддержали украинские артисты Стасик, Kazka, KRUTЬ, Atomic Simao, "Вагоновожатые", Сергей Михалок (Ляпис-98, Brutto) и Александр Чемеров (The Gitas, Димна Суміш).