Известные шоумены и телеведущие Владимир Остапчук, Александр Преподобный и Артем Неба стали преподавателями тематических Уроков памяти Чернобыля для школьников 1-11 классов.

Накануне 35-й годовщины Чернобыльской трагедии группа педагогов при поддержке Украинского культурного фонда, Национального музея "Чернобыль" и Европейского института Чернобыля провела обновление уже традиционных Уроков памяти Чернобыля. Изменения были сделаны в связи с появлением новой информации из рассекреченных документов КГБ СССР. Кроме того, изменился и формат – Уроки теперь будут представлены в варианте интересного современного видео.

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Съемки Уроков Чернобыля / Фото, предоставленные организаторами

Где смотреть Уроки Чернобыля?

26 апреля на сайте СhornobylLessons.com учитель любой школы Украины сможет найти Урок памяти Чернобыля, разработанный отдельно для каждого из 1-го по 11-й классы, и устроить его просмотр для своих учеников.



Владимир Остапчук / Фото, предоставленные организаторами

Благотворительное участие в проектах приняли известные украинские теле- и радиоведущие Владимир Остапчук, Александр Преподобный и Артем Неба, которые попробовали себя в ролях учителей младшей, средней и старшей школы соответственно.

Участники программы – о Чернобыльской трагедии

Каждый раз меня берет злость от циничности той власти, от того, как она врала людям и не беспокоилась об их здоровье, – эмоционально комментирует свое участие в проекте Владимир Остапчук. – Главным для нее было сохранить свое "лицо" на международной арене. Мне было полтора года, когда произошла авария, и нас с сестрой-близняшкой, как обычно, вывозили гулять в коляске. Родители не знали, в то время в СМИ ничего не просачивалось... А сейчас, я более чем уверен, что современные дети должны знать эту историю, чтобы такое небрежное отношение к людям больше никогда не повторилось.



Запись видеоурока / Фото, предоставленные организаторами

Шоумен и ведущий Александр Преподобный признается, что во время съемки понял: "Круто было бы увидеть подобный проект в мое школьное время. Ведь для моего поколения Чернобыль был только призрачной ассоциацией со словом "трагедия", а вот о причинах и последствиях мы мало что понимали! Если после просмотра у школьников возникнет желание узнать о чернобыльской истории больше, буду считать, что мы поработали не зря!"



Александр Преподобный / Фото, предоставленные организаторами

Соглашается с коллегой ведущий и диджей Артем Неба:

Чернобыль – это действительно тяжелая книга нашей истории, которую можно перечитывать сотни раз и каждый раз дописывать очередную главу. Новые факты, доступ к информации, интернет, свободные СМИ и желание перемен – помогают честно посмотреть в глаза трагедии. Конечно, драматизм катастрофы не поддается никакому измерению и всколыхнул весь мир. Наша страна долгое время была заложницей этих обстоятельств и несла бремя, как пример страшных ошибок. Но я оптимист, и верю, что после черной полосы придет светлая, а принесем ее мы с вами...



Артем Неба / Фото, предоставленные организаторами

О чем расскажут на Уроках Чернобыля?

В зависимости от возраста школьников, на Уроках памяти Чернобыля будет раскрыто не только последствия радиационного загрязнения, но и медицинские и социальные последствия аварии на ЧАЭС, в которых сегодня мы живем и с которыми будут жить наши потомки. В старших классах рассмотрят и политические предпосылки, и влияние трагедии на становление независимой Украины.

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Особое внимание будет уделено информационной составляющей – пропаганде, фейкам и манипуляциям со стороны властей СССР, которые напрямую повлияли на количество жертв трагедии. Информационная трагедия Чернобыля должна стать наглядным примером в учебниках по информационной безопасности и кейсом для изучения возможных последствий нынешней гибридной войны в Украине.