В зоне отчуждения специально для украинских журналистов состоялась презентация Chornobyl App – первого официального мобильного приложения Чернобыля.

Представители масс-медиа непосредственно на месте смогли испытать, как работает Chornobyl App на локациях в зоне отчуждения – на ЧАЭС, в Припяти, на бывшем военном объекте Чернобыль-2 "Дуга".

Обратите внимание! Путешествуй по Украине: смотрите увлекательное видео о Чернобыле, которое вдохновит вас на путешествие



Так выглядит мобильное приложение Chornobyl APP / Скриншот из приложения

Это видео, например, ярко демонстрирует, как "оживает" мурал, нарисованный на машинном зале Чернобыльской АЭС, и рассказывает историю строительства станции.

Chornobyl APP – мобильное приложение Чернобыля

Мы начали создавать приложение где-то два года назад – тогда это был прототип, который мы показали в США на Burning Man. Когда вернулись в Украину, поняли, что есть смысл сделать полноценное мобильное приложение. Сейчас в нем где-то 150 материалов – это такая себе Википедия о Чернобыле в кармане,

– рассказал Валерий Коршунов, один из авторов мобильного приложения Chornobyl App.

Мужчина добавил, что в нем есть аудиогиды, панорамы 360, 3D-модели, элементы дополненной реальности. Это расширяет опыт туристов, которые едут в Чернобыль, а также тех, кто из-за возрастных ограничений или карантина не имеет возможности попасть сюда.

История оживает



Мурал на ЧАЭС / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

Уникальное преимущество приложения – качественные AR-технологии, или дополненная реальность, которая позволяет каждому "оживить" историю Чернобыля.

Известные достопримечательности зоны отчуждения – "Колесо обозрения" или "Дуга", можно установить и рассмотреть прямо у себя дома. Для этого команда приложения провела оцифровку 10-ти уникальных объектов и локаций зоны за 40 часов работы лазерными сканерами.

Этой функцией разработчики подарили диджитал-жизнь памятникам, которые переживают существенные природные разрушения, а пользователям предоставили безопасный и бесплатный доступ к самым популярным туристическим точкам зоны отчуждения.

Путеводитель, который оберегает



Валерий Коршунов демонстрирует работу приложения / Фото Chornobyl APP

Бесспорно, Chornobyl App пригодится и тем, кто посещает Чернобыль с экскурсией, и для диджитал-путешественников.

Приложение выполняет функцию виртуального гида, расширяющего опыт пребывания в зоне отчуждения, предоставляя больше информации об окружении благодаря:

авторским аудиогидам;

сферам 360°;

AR-дополнениям;

историческим фото.

Все эти функции активируются при прохождении маршрута и делают путешествие невероятно интересным. Вниманию путешественников представлено 7 маршрутов и 44 локации, каждая из которых заслуживает отдельного внимания и имеет уникальную историю. Информация размещена на двух языках – украинском и английском, поэтому любой сможет воспользоваться этой функцией и сформировать собственный опыт в Чернобыль.

Информация, которая развивает



Дворец культуры "Энергетик" в Припяти / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

В приложении Chornobyl App собрана исчерпывающая информация по истории трагедии, рассекречены документы КГБ, карты загрязнения, новости о современном состоянии зоны отчуждения, ее научные и культурные проекты, а также опровержение распространенных фейков.

Невероятно! В Чернобыльской зоне живут лошади Пржевальского: фото

Выставка, которая поражает



Парк аттракционов в Припяти / Фото Анатолия Яворского, 24 канал

К 35-й годовщине в приложении состоятся значительные обновления – на его базе будет создана интерактивная выставка, в уникальном "антиковидном" формате, который до 26 апреля состоится в 15-ти странах мира. Только с помощью Chornobyl App и распечатанных постеров люди со всего мира смогут виртуально посетить Чернобыль, и познакомиться с его настоящим и прошлым.

Эта выставка станет частью глобальной программы к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС, которая была презентована на сайте Chornobyl35.com вместе с их новой уникальной айдентикой.