У Зоні відчуження спеціально для українських журналістів відбулася презентація Chornobyl App – першого офіційного мобільного додатку Чорнобиля.

Представники масмедіа безпосередньо на місці змогли випробувати, як працює Chornobyl App на локаціях у зоні відчудження – на ЧАЕС, у Прип’яті, на колишньому військовому об’єкті Чорнобиль-2 "Дуга".

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Так виглядає мобільний додаток Chornobyl APP / Скриншот з додатку

Це відео, наприклад, яскраво демонструє, як "оживає" мурал, намальований на машинній залі Чорнобильської АЕС, та розповідає історію будівництва станції.

Chornobyl APP – мобільний додаток Чорнобиля

Ми почали створювати додаток десь два роки тому – тоді це був прототип, який ми показали у США на Burning Man. Коли повернулися в Україну, зрозуміли, що є сенс зробити повноцінний мобільний застосунок. Зараз у ньому десь 150 матеріалів – це така собі Вікіпедія про Чорнобиль у кишені,

– розповів Валерій Коршунов, один із авторів мобільного застосунка Chornobyl App.

Чоловік додав, що у ньому є аудіо-гіди, панорами 360, 3D-моделі, елементи доповненої реальності. Це розширяє досвід туристів, які їдуть у Чорнобиль, а також тих, хто через вікові обмеження чи карантин не має можливості потрапити сюди.

Історія, що оживає



Мурал на ЧАЕС / Фото Анатолія Яворського, 24 канал

Унікальна перевага додатку – якісні AR-технології, або доповнена реальність, яка дозволяє кожному "оживити" історію Чорнобиля.

Відомі пам'ятки Зони відчуження – "Колесо огляду" чи "Дуга", можна встановити та роздивитись просто у себе вдома. Для цього команда додатку провела оцифрування 10-ти унікальних об’єктів та локацій Зони і здійснила 40 годин роботи лазерними сканерами.

Цією функцією розробники подарували діджитал-життя пам'яткам, які переживають суттєві природні руйнування, а користувачам надали безпечний та безкоштовний доступ до найпопулярніших туристичних точок Зони відчуження.

Путівник, що оберігає



Валерій Коршунов демонструє роботу додатку / Фото Chornobyl APP

Безперечно Chornobyl App стане в нагоді і для тих, хто відвідує Чорнобиль з екскурсією і для діджитал-мандрівників.

Додаток виконує функцію віртуального гіда, що розширює досвід перебування у Зоні відчуження, надаючи більше інформації про оточення завдяки:

авторським аудіогідам;

сферам 360°;

AR-доповненням;

історичним фото.

Усі ці функції активуються при проходженні маршруту та роблять подорож неймовірно цікавою. До уваги мандрівників представлено 7 маршрутів та 44 локацій, кожна з яких заслуговує окремої уваги і має унікальну історію. Інформація розміщена двома мовами – українською та англійською, тому будь-хто зможе скористатися цією функцією та сформувати власний досвід відвідування Чорнобилю.

Інформація, яка розвиває



Палац культури "Енергетик" у Прип'яті / Фото Анатолія Яворського, 24 канал

У додатку Chornobyl App зібрана вичерпна інформація по історії трагедії, розсекречені документи КДБ, карти забруднення, новини про сучасний стан Зони відчуження, її наукові та культурні проєкти, а також спростування поширених фейків.

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Виставка, що вражає



Парк атракціонів у Прип'яті / Фото Анатолія Яворського, 24 канал

До 35-х роковин у додатку відбудуться значні оновлення – на його базі буде створена інтерактивна виставка, в унікальному "антиковідному" форматі, що до 26 квітня відбудеться у 15-ти країнах світу. Лише за допомогою Chornobyl App та роздрукованих постерів люди з усього світу зможуть відвідати Чорнобиль віртуально, та познайомитись з його сучасним та минулим.

Ця виставка стане частиною глобальної програми до 35-х роковин аварії на ЧАЕС, що була презентована на сайті Chornobyl35.com разом з їх новою унікальною айдентикою.