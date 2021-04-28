В Украине продолжаются художественные акции памяти, посвященные 35-й годовщине Чернобыльской трагедии.

В Припяти в ночь годовщины бывшие жители населенных пунктов зоны отчуждения, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и неравнодушные к событию украинцы традиционно зажгли свечи памяти и впервые провели театрально-музыкальный мемориал. Художественный перформанс был совмещен со службой Православной Церкви Украины на первой диджитал-иконе Чернобыльский Спас. Ничего подобного не происходило в Припяти со времен эвакуации всех жителей.

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В Припяти "оживили" квартиры

К созданию целостной художественной акции присоединились несколько арт-проектов, каждый из которых нес свой особый посыл. Благодаря этому, зрители получили возможность взглянуть на Чернобыльскую катастрофу под призмой различных временных линий и в разрезе глобального переосмысления событий, произошедших 26 апреля 1986 года.

"Ноев ковчег" в Зоне отчуждения



Выставка "Ковчег.Чернобыль"

Открыл акцию фотохудожник Денис Копылов, чья выставка "Ковчег. Чернобыль" сейчас представлена ​​на колоннаде главной площади Припяти. Фотограф стремится показать зону отчуждения как своего рода "Ноев ковчег", в котором можно сохранить все природное разнообразие планеты. Здесь хорошо прижились краснокнижные лошади, то почему бы не попробовать представить, что Чернобыльская зона могла бы стать прибежищем и для других редких видов?

Вместе с тем, этот проект подталкивает к мысли – что, если действия человека приведут к тому, что нынешняя Зона отчуждения вообще останется единственным местом на земле, где смогут существовать живые организмы? Человечество должно осознать, что именно наши действия определяют то, каким будет наше будущее.

Звуки прошлого и мысли о будущем

Музыкально-театральный перформанс на главной площади Припяти

А коллаборация поэтически-музыкального проекта "Эвтерпа" с виртуальным "звуковым музеем" PRIPYAT.Pianos композитора Владимира Савина наоборот, перенесла нас в прошлое – первые годы после взрыва на ЧАЭС, когда бывшие припятчане пытались осознать свое место в "новом" послеаварийной жизни .

Выступления творческой группы, в составе которой музыкант Лесь Якимчук, поэтессы Мария Китаева и Ирина Купчинская, а также сценографист Игорь Цикура, рождались в данный момент и адаптировались под формат сцены. Поскольку действо происходило в Припяти, то логичным решением для музыкального сопровождения было использование виртуального "звукового музея", сохранившего звучание настоящих пианино, брошенных в этом городе. В течение семи лет автор проекта Владимир Савин записывал звучание этих инструментов, оставленных в квартирах, музыкальных классах школ, актовых залах и магазинах.

Результат сотрудничества двух музыкантов, обрамленный стихами "чернобыльской" поэтессы Любови Сироты и собственными произведениями "Эвтерпа", стал ключом для понимания того одиночества, которое испытывают люди, покинув родной город.

Культовые здания Припяти служили экраном

На пороге жизни

Настроение для этой части художественной акции задал фильм "Порог" режиссера Роллана Сергиенко. Кстати, именно в этой киноленте впервые снята нынешняя традиция жителей Припяти с зажиганием свечей.

Таким образом, перформанс из прошлого вернулся в настоящее, чтобы отдать дань уважения тем, кто отдал жизнь и здоровье, чтобы территории Зоны отчуждения не оставались мертвой пятном, а могли трансформироваться.

35 свечей и служба на диджитал-иконе



35 свечей на 35-ю годовщину аварии на ЧАЭС

В 1:23, в точное время взрыва на ЧАЭС, начались церемония зажжения 35-ти свечей (по числу лет после аварии) и служба Православной Церкви Украиины на первой диджитал-иконе Чернобыльский Спас, которая изображает участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС на уровне со святыми. Службу вместе со служителями Михайловского Златоверхого собора провел Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор (Бубнюк), председатель Синодального управления ПЦУ по делам молодежи.



Служба Православной Церкви Украины

Автором диджитал-иконы стал культурный деятель, автор проекта Artefact Валерий Коршунов.

Работая с темой Чернобыля, много лет я наблюдал интересное для меня отношение ликвидаторов к религии. После распада СССР чернобыльцы попали в трудную ситуацию – страна не имела денег на субсидии, проблемы со здоровьем требовали постоянного лечения ... Тотальная неизвестность и неуверенность в своем завтра приводила многих ликвидаторов в лоно церкви. Там они находили душевное спокойствие ...

Что касается диджитализации, то это новое средство и канал общения между людьми. В этом проекте мы объединяем сохранение нашего культурного наследия и создание новых современных символов. Возможно, сейчас они еще не понятны всем, но и интернет, и телевидение тоже когда-то были слишком инновационными для восприятия, – рассказывает о своем творении Валерий Коршунов.

Чернобыль – предостережение человечеству



Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор (Бубнюк)

Чернобыльская трагедия это предостережение надменному человечеству, которое отрицает очевидные вещи – разумную причину бытия, идею религии и религиозности, как присущему человеческой натуре феномену, идею человеческого сознания, идею Бога, – говорит Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор (Бубнюк). – Поэтому Чернобыль – это последствия надменной человеческой слепоты и безответственности.

Катастрофы всегда побуждают человека к переоценке жизни, поступков, к так называемому духовному пробуждению. Поэтому Церковь ценит подвиг человека. Церковь рядом с воинами, рядом с ликвидаторами аварии на ЧАЭС, рядом с людьми, которые заслуживают благодарности и заботы.

Код нации



Эпизод спектакля "Нация"

Завершением перформанса стала известный спектакль "Нация" по одноименной книге Марии Матиос в исполнении Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Представление, которое уже 10 лет демонстрируется на различных площадках Украины теперь увидела и Припять. Этот спектакль, как финальный аккорд и кульминация, позволил собрать все части акции воедино и поместить Чернобыль во всеукраинский исторический контекст, где он навсегда останется символом самопожертвенной борьбы.

Для театра этот спектакль стал 99-м по счету, а для Припяти – первым за 35 лет после эвакуации людей. В нем приняли участие актеры-ровесники Чернобыльской катастрофы – звезды украинского кино и театра Алексей Гнатковский, Роман Луцкий, Иван Блиндар, Галина Баранкевич, Надежда Левченко, Евгений Холодняк, Андрей Фелик, Татьяна Горняк, Олеся Пасичняк и Николай Сливчук. А готовил постановление известный режиссер Ростислав Держипильский.

Чернобыль – символ самопожертвенной борьбы

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Примечательно, что это уже вторая поездка актеров театра в Зону отчуждения: в рамках проекта "Театр в зоне доступа" для самоселов и сотрудников ЧАЭС актеры сыграли "Сладкую Дарусю" в Доме культуры Чернобыля. Таким образом, Франковский драмтеатр – единственный театр в Украине, который побывал в Чернобыльской зоне с момента трагедии.