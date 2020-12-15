С сумкой за 100 тысяч долларов: Дженнифер Лопес показала спортивный образ в Майами – фото
Популярная американская поп-певица Дженнифер Лопес снова попала под прицел папарацци, когда отправлялась в спортзал с женихом. Для этого звезда выбрала спортивный, но стильный образ.
Известная американская певица Дженнифер Лопес поражает своим роскошным телом в 51 год. Но чтобы сохранять форму, артистка ведет здоровый образ жизни и часто занимается спортом. Папарацци сфотографировали Дженнифер, когда она с женихом Алексом Родригесом была вблизи спортзала. Об этом сообщает издание Just Jared.
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Спортивный образ Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес для тренировки в спортивном зале (который принадлежит ее жениху) выбрала соответствующую одежду. Знаменитость предстала перед камерами на улицах Майами в бордовых лосинах насыщенного цвета и короткого свитшота в тон.
Наряд она соединила с удобными белыми кроссовками и дополнила образ сумкой из крокодиловой кожи от Hermès Himalaya Birkin стоимостью около 100 тысячи долларов. Стоит отметить, что эта сумка является одной из самых дорогих в мире. Кроме Джей Ло, таким аксессуаром обладает Виктория Бекхэм и Ким Кардашян.
Волосы певица связала в аккуратный высокий пучок. Она завершила loоk большими солнцезащитными очками и черной маской со стразами бренда Masqd за 20 долларов.
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