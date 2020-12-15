Успешная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками новой фотографией. Для нового безупречного образа звезда подобрала нежное пудровое платье.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик неизменно поражает поклонников красивыми образами. Актриса показала свой новый аутфит в студии "Утро с Украиной". Кадры звезда обнародовала на официальной странице в инстаграме.

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Образ Лилии Ребрик

Телеведущая предстала перед камерой в нежном пудровом платье на длинный рукав с большим бантом под шеей. Широкий атласный пояс подчеркнул хрупкую талию Лилии Ребрик. Звезда сидела за столом в студии, которую уже тоже украсили к Рождеству и создали праздничную атмосферу.



Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Актриса дополнила образ аксессуарами: серьгами-подвесками с жемчужинами и красивым кольцом. Она уложила густые белокурые волосы прямо, слегка накрутив кончики. Look звезды завершал роскошный макияж: глаза она накрасила коричневыми и светлыми матовыми тенями, а губы подчеркнула яркой помадой красного цвета.

Также знаменитость поделилась фотографией, где позирует с пышным рождественским венчиком на голове. Кадр очаровал и позабавил сеть.

Я желаю вам хорошей и продуктивной недели! Помните, настроение мы создаем себе сами!

- написала Лилия Ребрик под серией фото.



Лилия Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik