Популярная украинская певица Настя Каменских покорила сеть новым образом. На церемонии "Ночь химер" звезда предстала в черном кожаном платье.

Известная украинская певица Настя Каменских продолжает увлекать аудиторию новыми образами. Звезда каждый раз выбирает удачные наряды, подчеркивающиее ее прелести. Фотографией артистка поделилась на своей инстаграм-странице.

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На днях Настя Каменских посетила церемонию "Звездного пути" – "Ночь Химер". Певица победила в номинации "Международный хит года", получив награду за свой хит A Huevo.

Образ Насти Каменских

Перед софитами на дорожке Настя Каменских позировала в кожаной черном платье с длинным рукавом длины миди. Она удачно подчеркивала безупречную фигуру знаменитости. Наряд звезда объединила с черными лаконичными босоножками на высоких каблуках.

Образ Насти Каменских дополняла оригинальная шляпка. Под ней певица собрала волосы, сделав элегантную прическу. Звезда завершила look хорошим макияжем, подчеркнув глаза черными стрелками, и накрасив губы нюдовою помадой.



Настя Каменских / Instagram / @kamenskux