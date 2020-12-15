Дочь Дональда Трампа Иванка все еще появляется на различных мероприятиях, демонстрируя различные образы. На этот раз она приняла участие в социальной программе и показала повседневный аутфит.

Иванка Трамп поделилась серией новых фотографий на личной странице в инстаграме. Дочь и советница Дональда Трампа хорошо разбирается в модных трендах, поэтому покоряет публику безупречными образами на светских мероприятиях и в будничной жизни.

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На днях Иванка Трамп Иванка приняла участие в социальной программе "Фермеры – семьи". Она помогала грузить коробки с продуктами в автомобили. Их передадут малообеспеченным семьям в штат Вирджиния.

Образ Иванки Трамп

Иванка Трамп для такого появления на публике выбрала повседневный и комфортный для нее образ – total black look. Она предстала в черных обтягивающих штанах и длинном пуховике с капюшоном. Наряд Иванка дополнила резиновыми сапогами.

Трамп распустила белокурые волосы и уложила их ровными волнами. Также она сделала легкий макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черными тенями. Иванка Трамп работала на улице, но рядом с другими людьми, поэтому не забыла надеть черную защитную маску, которая удачно дополнила образ.

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