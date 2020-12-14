Популярная американская рэп-исполнительница Doja Cat на одном из концертов появилась в роскошном наряде. Она позировала в платье от украинского дизайнера FROLOV.

Роскошные фото на видео опубликовал сам модельер FROLOV в личном инстаграм-аккаунте. Знаменитая американская рэперша Doja Cat на одном из своих выступлений появилась в наряде от украинского дизайнера и поразила сеть невероятным образом.

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Образ Doja Cat

Doja Cat позировала в бежевом мини-платье с блестящими лентами, что сливалось с телом и делало кадры очень пикантными. Наряд знаменитость соединила со светлыми босоножками на массивной подошве.

Рэперша распустила длинные волосы и уложила их прямыми волнами. Она дополнила образ массивными серебристыми сережками-кольцами и широким браслетом на руке. На лице артистка сделала красивый макияж: она подчеркнула глаза длинными черными стрелками и губы накрасила нюдовой помадой.

Стоит отметить, что украинский модельер FROLOV работает под слоганом Intelligent provocation. Он чаще всего делает сексуальные наряды. Платья дизайнер шьет из роскошных тканей и украшает вышивкой ручной работы.

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