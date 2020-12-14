Недавно стартовали съемки 11 сезона шоу "Голос страны". На съемочной площадке ведущая Катя Осадчая продемонстрировала безупречный образ. Она выбрала объемный белый топ с оголенными плечами и черные брюки палаццо.

О старте нового сезона рейтингового телепроекта Катя Осадчая оповестила на личной странице в инстаграме. Звезда не стала раскрывать детали съемочного процесса и закулисья шоу "Голос страны", при этом показала невероятный образ, в котором зрители скоро увидят ее на телекранах.

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Образ Кати Осадчей

Звездная ведущая предстала перед камерами в безупречном образе. Она надела экстравагантный топ белого цвета с воланами и обнаженными плечами. Объемный наряд Катя Осадчая соединила с черными брюками палаццо, которые в этом сезоне занимают особое место в гардеробе мировых модниц. Завершили look белые туфли с острым носком на невысоких каблуках.

Ведущая поразила публику не только роскошной одеждой, но и безупречным стилем. Она красовалась с новой прической, уложив длинные волосы назад. Визажисты позаботились о нежном макияже с блестящими тенями и стрелками. Немаловажное значение имеют аксессуары Кати Осадчей, которые, похоже, подбирали не менее тщательно. На ней массивные серьги с камнями, перстни и лаконичные цепочки.



Катя Осадчая на "Голосе страны" / Фото Instagram / @kosadcha



Катя Осадчая на "Голосе страны" / Фото Instagram / @kosadcha